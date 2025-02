Belén Esteban cuenta la intrahistoria de su anuncio con Victoria Federica: "O lo hacemos ya..."

Hace ya dos semanas que se dio a conocer la participación de Belén Esteban y Victoria Federica en un 'spot' publicitario conjunto. Desde entonces, pese al revuelto inicial, ninguna de las protagonistas de esta historia había dado demasiados detalles de como se había producido aquel rodaje. Un día de grabación en el que coincidieron 'La princesa del pueblo' y la nieta de Juan Carlos I para realizar un trabajo de cara a una campaña de 'Nude Project'. Y, conociendo el carácter de ambas, las revelaciones de Belén Esteban no han sorprendido demasiado por su contenido.

El mencionado anuncio, compartido por la propia marca en redes sociales, tenía como ambientación un ascensor. Con ambas vestidas de manera muy similar, las cámaras captan las miradas entre ambas, que demuestran de esta manera tan sutil la aprobación ante tal coincidencia. Antes siquiera de que crucen palabras, se cierran las puertas, por lo que el contenido de este encuentro ficticio en el elevador queda a la imaginación de cada uno. La escena podría parecer sencilla, pero la falta de práctica o de coordinación entre ambas complicó más de la cuenta el rodaje.

Según ha contado Belén Esteban en el último programa de 'Ni que fuéramos Shhh', la joven sobrina del monarca "solo se reía" cuando vio por primera vez a su compañera de rodaje, "creo que por su timidez". Ante esta situación, 'La Esteban' se acercó a ella con un apresurado "A ver, Victoria Federica", que no tardó en ser contestado por la hija de la infanta Elena con un "No me llames Victoria Federica, llamame Vic". Esto solo hizo que empeorar la situación, pues a partir de ese momento eran incapaces de grabar la secuencia completa sin carcajadas. "O lo hacemos ya a la primera o estamos aquí hasta la tarde", asegura la colaboradora que le tuvo que decir a 'Vic'.

Contacto permanente

Otra de las revelaciones de Belén Esteban acerca de su relación con Victoria Federica ha sido el contacto que mantienen desde ese día. Mientras ella explicaba los entresijos de su encuentro, sus compañeros de 'Ni que fuéramos Shhh' le apuntaban que la hermana de Froilán había asegurado que se hablaban por Instagram, a lo que 'La Esteban' respondía con un rotundo "¡Síiiii!". Preguntada por el contenido de esos mensajes, era algo más tajante con un "A ti te lo voy a decir", antes de mostrar la negativa de ambas que la señorita Marichalar acudiera al programa.