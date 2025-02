El secreto del impresionante cambio físico de Marta Riesco: así es la nutricionista que promete "cuerpazo" en un mes

Marta Riesco comenzó el año dando un giro radical a su estilo de vida. Junto a su pareja, Alejandro Alcaraz comenzaron una dieta que acompañaron de ejercicio físico. El reset de inicio de año de la pareja ya ha dado sus frutos. La reportera ha ido mostrando todo el proceso en sus redes sociales y sus seguidores ya aplauden los resultados. . "Estás muy guapa. Sigue con la dieta y el gym", "estás preciosa" o "qué cambiazo, cada vez más guapa" son varios de los comentarios que se pueden leer en su perfil de Instagram. Pero, ¿qué ha hecho Marta Riesco para conseguir resutados en tan poco tiempo?

La reportera de "Ni que fuéramos" muestra día a día lo que come y los esfuerzos que hace para sacar un rato para entrenar. No esconde nada. Por eso no duda en compartir la calve de su cambio físico: su nutricionista. La periodista pondera el trabajo de Nieves Bolós, psicóloga y especialista salud femenina.

Marta Riesco expone a Joaquín Pratt y Alessandro Lequio: “¿Alguien va a tomar medidas?” / TEN

Riesco se ha tomado tan en serio seguir los consejos de su nutricionista que ha dejado de cenar fuera y procura llevar sus propias comidas cuando tiene que comer fuera. De esta manera, han tenido una mejor administración de la cantidad y calidad de lo que consumen. Ademá, Nieves Bolós lo pone fácil. Le indica que debe de comer cada día y le sugiere recetas que hacen que la dieta sea más divertida y variada que un simple pescado hervido con verduras.

Cuerpazo en un mes sin dietas

Nieves Bolós ayuda a otras mujeres a mejorar su relación con la comida y con su cuerpo. Ofrece asesoramiento nutricional a través de una aplicación y también tiene un libro publicado con un título revelador: "A tope con Nieves Fit: Transfórmate en 4 semanas sin dietas ni restricciones".

En este libro intenta ayudar al lector a crear buenos hábitos y aboga por una belleza real, alejada de los cánones establecidos. Nieves Bolós sabe bien lo que es vivir sometida a los estándares de belleza. Durante su etapa como modelo, tuvo problemas con la alimentación y con el físico: estaba extremadamente delgada, obsesionada con la comida y con la báscula, asfixiada en una talla que nada tenía de saludable. Fueron años de intenso sufrimiento, del que finalmente consiguió recuperarse gracias al deporte y la psicología. A partir de ahí, decidió utilizar su experiencia para ayudar a otras personas.

En su libro propone un plan de 4 semanas que te permitirá adquirir los hábitos necesarios para estar en forma por fuera y por dentro. Este plan está compuesto de:

Deporte: rutinas (ejercicios y técnica) para mejorar tu composición corporal.

rutinas (ejercicios y técnica) para mejorar tu composición corporal. Alimentación: planes alimentarios saludables para perder grasa corporal y/o para ganar masa muscular con recetas sencillas y deliciosas.

planes alimentarios saludables para perder grasa corporal y/o para ganar masa muscular con recetas sencillas y deliciosas. Psicología: ejercicios introspectivos para mejorar tu relación con la comida y, sobre todo, contigo misma.

"Contar cada caloría, restringir y comprobar constantemente cómo se ve tu cuerpo, no es saludable". Este es el mensaje que quiere transmitir y que se esmera en que llegue al mayor número de personas posible a través de su Instagram.