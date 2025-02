Salva Reina, lesionado en "La Revuelta" tras los Goya: ¿Qué le ha ocurrido?

Todavía le recorre la emoción por el cuerpo tras ganar el Goya al Mejor Actor de Reparto en los Goya 2025. Con todo el resacón emocional, el actor y humorista se plantó en La Revuelta para hablar con Broncano sobre su trayectoria y emociones tras recoger la estatuilla. Sin embargo, el andaluz apareció en el plató en muletas para la sorpresa de todos a la vez que caminaba con visible dificultad en sus movimientos. ¿Qué le ha pasado a Reina si en los Goya subió al escenario como un rayo y sin signos visibles de cojeo?

Aunque cueste creerlo, también el día de los premios Salva Reina estaba lesionado. El actor tiene una lesión importante en el menisco, si bien ese día le pincharon unas infiltraciones por lo que pudiera pasar. La fiesta de después de la gala tampoco ayudó...

A pesar de que "me he reinfiltrado para poder venir al programa", el andaluz estaba tocado y no podía soltar su muleta.

Kira Miró, entre el público

Salva Reina acudió a La Revuelta acompañado por su mujer, Kira Miró. La pareja lleva más de dos años junta y hasta el momento habían mantenido una relación discreta. Eso sí, durante la recogida del Goya el actor se desnudó por completo y confesó a todos su amor incondicional hacia la también actriz. Hasta el momento, a ella se le conocía sentimentalmente por su relación con Macaco. LKira y el músico emprendieron una relación en el año 2007 de casi diez años. Su ruptura ocurrió mucho antes de que la propia Kiro lo anunciara a través de sus redes sociales. No hubo terceras personas, pero poco trascendió sobre los motivos, que se quedaron en la más absoluta intimidad. Eso sí, todo el mundo confiaba en una reconciliación que nunca llegó.