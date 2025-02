La receta de Gonzalo Bernardos para ahorrar dinero: "Nuestros padres y abuelos lo hicieron"

"Mala persona". Así es como llamaron al economista Gonzalo Bernardos por ofrecer la receta para ahorrar dinero, una postura polémica por lo que parece, pero que, sin embargo, "nuestros padres y abuelos lo hicieron". Este calificativo lo recibió Bernardos durante su participación en La Sexta Explica, donde dijo a los jóvenes que "si querían ahorrar deberían reducir gastos suplementarios, como viajes o comidas en restaurantes, para divertirse no es imprescindible gastar mucho dinero".

Y es que, como apuntó, "para ahorrar hay dos partes, ingresar menos y gastar menos". Señala el economista que para ingresar más "muchos hemos trabajado más horas de las imprescindibles", mientras que para gastar menor "una gran parte de España ha aplicado un gran control de costes". Y asegura, a través de una publicación en su cuenta de la red social X (extinta Twitter) que "nuestros padres, madres, abuelos hicieron lo primero y lo segundo".

Sin embargo, parece que no a todo el mundo le gusta darse de bruces con la verdad, por eso le salen comentarios de otros seguidores a los que les parece imprescindible comer en restaurante asiduamente, según apunta el economista en respuesta a un seguidor que le dice que "si no comes, no bebes, duermes bajo un puente, lo ahorras todo... y problema solucionado, hacia el consumo 0".

En tiempos donde la economía doméstica se convierte en un desafío creciente, encontrar formas efectivas de ahorro es crucial. Desde la gestión del gas y la electricidad hasta optimizar el uso de ropa y calzado, cada pequeño gesto suma. El gasto en electricidad representa una parte significativa de las facturas mensuales. Una gestión inteligente puede generar un ahorro considerable. Informes destacan que el uso de electrodomésticos eficientes puede reducir el consumo hasta en un 30%. Optar por bombillas LED, desenchufar los dispositivos en desuso y aprovechar al máximo la luz natural son estrategias efectivas para reducir la factura eléctrica.