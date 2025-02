El Opus Dei responde a las denuncias de abusos de 'El minuto heroico', la docuserie de Mònica Terribas en Max

El pasado viernes, la plataforma Max estrenó la docuserie de Mònica Terribas 'El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei', en el que 13 mujeres que pertenecieron a la Obra denuncian el trato abusivo laboral, psicológico y espiritual que habían sufrido durante los años a su servicio. Ahora, esta institución secular de la Iglesia católica surgida en la España de 1928 de la mano del después canonizado Josemaría Escrivá de Balaguer ha contestado a la periodista catalana a través de un comunicado: "El enfoque que la docuserie asume no representa la realidad del Opus Dei", se justifican.

"La plataforma de entretenimiento Max ha estrenado una docuserie en la que se entrevista a mujeres que tuvieron experiencias negativas mientras formaron parte del Opus Dei, muchas de las cuales ya eran públicas", comienza el texto, algo que ya ha desatado la indignación de Terribas este lunes en 'El món a Rac 1' de Jordi Basté. "Si eran conocidas, ¿por qué no hay desde hace décadas una manera sistemática de reparar económicamente los daños psicológicos que se han hecho?", ha lanzado la exdirectora de TV3.

"Ante los sentimientos que expresan, las vivencias que narran y el sufrimiento que manifiestan --continúa el comunicado--, reiteramos nuestro dolor y respeto, que extendemos a otras personas que puedan sentirse identificadas. Quienes somos parte del Opus buscamos, con nuestros errores y aciertos, hacer el bien e imitar a Jesucristo en nuestro día a día. Nada más lejos de nuestra voluntad que causar dolor en el prójimo, mucho menos en quienes fueron o han formado parte de la Obra, con quienes tantas veces nos unen vínculos familiares y de amistad. Cuando esto sucede, lo sentimos profundamente".

Mejorar modos de hacer

"En muchas ocasiones las críticas de antiguos miembros han facilitado una reflexión institucional para mejorar y cambiar modos de hacer, y hemos pedido perdón personalmente. En los casos en los que esto no ha sido posible aún deseamos poder hacerlo", asegura el Opus, a lo que Terribas ha contestado: "Es muy sano y cristiano que pidan perdón. Pero cuando hay una vulneración de derechos no estamos hablando de perdón, sino de repararlo desde un punto de vista económico, jurídico, etc".

La justificación del Opus continúa: "Más allá de algunos procesos que se han procurado mejorar a lo largo de los años, fallos en estándares demasiado exigentes para vivir el compromiso vocacional, falta de sensibilidad para comprender el peso que esta exigencia significa en algunas personas, eventuales carencias en el acompañamiento durante el proceso de salida, el enfoque que la docuserie asume no representa la realidad del Opus Dei".

La Obra critica la representación que hace de ella este trabajo de Terribas: "De manera sesgada nos presenta como una organización donde personas malvadas con motivación de hacer daño, una caracterización que es falsa y opuesta a lo que enseñaba san Josemaría, verificable a partir de la experiencia de miles de personas que viven o han vivido una experiencia de plenitud y desarrollo en el Opus Dei como camino de encuentro con Dios y las realidades cotidianas". También tratan de justificar por qué no quisieron dar su versión en la docuserie. "En los cuatro años de preproducción y producción, la productora no contactó con las oficinas de la Obra ni en Roma, ni en España ni en otros países. Solamente una vez que la docuserie estaba cerrada la productora solicitó la intervención del prelado u otra persona autorizada en su lugar".