El juez del 'caso Rubiales', a punto de estallar en pleno juicio: "Me tienen agotado"

Hace ya más de una semana que se inició en la Audiencia Nacional el juicio del 'caso Rubiales'. Una semana en la que ha habido tiempo para que pasen por el juzgado tanto testigos como acusados, así como la propia Jenni Hermoso como denunciante del supuesto caso de agresión sexual y coacciones. Junto a todos ellos, ha habido varias personas que han sido protagonistas de todos los interrogatorios. Abogados de la defensa, letrados de la acusación, la fiscal del caso... Y, sobre todo, el juez. José Manuel Clemente, muy a su pesar, sigue siendo uno de los 'actores estelares' de este proceso.

Ya en los primeros días del juicio, el magistrado de la Audiencia Nacional dejó clara su forma de actuar, echando broncas a diestro y siniestro para que el juicio no se desmadrara. Por desgracia para él, estas reprimendas parecen no haber surtido efecto y están empezando a acabar con su resistencia. "Me tienen agotado", decía Clemente este martes, antes de dar por finalizada la sesión de hoy aludiendo que "no sé si seré capaz de entender al siguiente acusado". Una muestra más de lo tedioso que puede llegar a ser el trabajo en la judicatura cuando pasan por los juzgados tantas personas con sus distintas versiones.

De todas las quejas tampoco se ha librado la intérprete que tenía que traducir las preguntas del juez al lenguaje de signos, pues uno de los peritos es sordomudo. En un momento concreto, se ha dirigido directamente a ella, que seguía con sus traducciones en lugar de responder a la pregunta: "Laura, no hace falta que lo traduzca. ¡Así no terminamos nunca! Esto es personal suyo". Asimismo, se ha oído en más de una ocasión aquello de "perdón, eso es impertinente" por parte del magistrado hacia las acusaciones o la fiscal, que en la mayoría de los casos tenían la misma respuesta: "¡Protesto!".

"Si da un mitin..."

Otro de los abroncados por parte del señor Clemente ha sido Luis Rubiales, principal acusado del caso. Tras desviarse de las preguntas en varias ocasiones, ha acabado con la paciencia del juez, que le ha recordado la lista de los allí presentes con un sutil "le van a interrogar la fiscal, dos abogados de la acusación, cuatro defensas...", antes de pedirle concisión de una manera algo más jocosa: "Si en vez de contestar a lo que se le pregunta, da usted un mitin, podemos estar aquí hasta el día del juicio final". Sabedor de sus rodeos en las explicaciones, a Rubiales no le quedó otra que asegurar que "intentaré precisar más, de acuerdo".