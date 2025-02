Ibai Llanos reta a Montoya a una carrera en la playa de La Barceloneta: "Yo te quiero mucho"

"'¡Montoya, por favor!". Si no has visto hasta ahora esta frase, probablemente sea porque vives alejado del mundo civilizado. Bromas aparte, el fenómeno viral nacido en 'La isla de las tentaciones' ha traspasado todas las fronteras imaginables, en el sentido estricto de la palabra. Tras escalar poco a poco en el escalafón de las tendencias a nivel nacional, el participante andaluz del 'reality' de Telecinco ha llegado incluso a las cuentas de redes sociales de competiciones deportivas como la NBA. Un 'boom' que, como no podía ser de otra manera, ahora es momento de rentabilizar.

La última aventura de Juan Carlos Montoya, nombre completo del protagonista del último 'meme' viral que ha salido de nuestro país, le ha llevado hasta Barcelona. Allí se ha encontrado con una de las personas más influyentes en el ámbito digital de toda España, como es el creador de contenidos Ibai Llanos. Enfrascado en su objetivo de llevar una vida más saludable, el de Bilbao ha retado a Montoya a una carrera. Pero no un 'sprint' cualquiera, sino que le ha dado la ventaja al andaluz de correr en su terreno. O, al menos, en el terreno donde se ha hecho famoso: la playa.

"Hoy me enfrento al rival más difícil", comienza relatando Ibai Llanos. Sin muchas complicaciones, Montoya acaba rápidamente con el sueño del 'streamer', no sin antes confesarle que es "un placer" compartir espacio con él. Una vez completado el reto, ambos se dejan llevar por el sentimentalismo, rememorando los malos momentos pasados por el concursante de 'La isla de las tentaciones' en el tema amoroso. Por ello, Montoya no duda en remarcar que "la salud es importantísima para superar todas las penas", mientras camina junto a uno de sus ídolos por la playa de La Barceloneta.

Agradecido

Más allá del episodio de 'cuernos' vivido en el penúltimo episodio del programa, el hecho de hacerse viral en todo el mundo ha marcado un antes y un después en la vida de Juan Carlos Montoya. Un protagonista de toda esta historia que se muestra "sobre todo, agradecido" porque todos los 'memes' que hay en redes sociales son "una manera de curar el alma". Preguntado por el consejo que le daría a sus seguidores para conseguir una vida plena, Montoya no duda en remarcar la importancia de "ser ellos mismos" antes de repetirle a Ibai Llanos la "mucha admiración" que siente por él.