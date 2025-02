Buenas noticias para los conductores: el regalo de 1.300 euros si están en esta lista

Una de las mayores responsabilidades que da la mayoría edad es la posiblidad de poder obtener el permisod e conducir de clase B. Pero, apartir de este añolos jóvenes de 16 años pdorán sacarse este carnetd e conducir. Desde el año que viene podrán sacarse un nuevo carnet de conducir, cumpliendo unos requisitos que te contaremos a continuación. En nuestro país tan sólo existían dos permisos que podían obtenerse con menos de 18 años (el AM y el A1) y desde 2024 el siguiente carnet también estará disponible.

Se trata del carnet B1 que, si no conoces, te permite conducir cuadriciclos, triciclos o quads de hasta 400 kg de peso y con una potencia máxima de 15 kW, lo que se traduce en una velocidad no superior a 60 km/h. Este nuevo carnet tendrá una validez de tres años después de los cuales podrás obtener el carnet B antes mencionado. Sin embargo, si eres mayor de edad y te sacaste el carnet de conducir o permiso B después de 2013, podrás ver que el permiso B1 aparece reflejado en la parte posterior, ya que es el formato europeo de carnet de conducir.

Así puedes conseguir hasta 1.300 euros de ayuda. Se trata de una ayuda para que aquellos que quieran sacarse el carné y no tengan los recursos necesarios para ello a nivel económico puedan obtenerlo, explican desde 'Autobild'. En la Comunidad Autónoma de Extremadura existe una ayuda que pretende financiar la formación teórica. También la práctica para la obtención de los permisos de conducir. En función del permiso de conducir que se quiera obtener, la cuantía de la ayuda varía. Si la analizamos, el importe máximo para el bono de formación del permiso de conducción B se establece en 600 euros. Los 1.300 euros van destinados para la formación del permiso C+E. Por su parte, la formación de los permisos de conducción C o D cuenta con una ayuda de 1.100 euros.

Ventajas del carnet tipo B

El periodo de vigencia de los B es de 10 años hasta los 65 años de edad y a partir de esa edad, la renovación se realiza cada 5 años. Por todo ello, el permiso de conducir tipo B autoriza para conducir automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y construidos para el transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor. Asimismo, permite la conducción en territorio nacional con una antigüedad del permiso superior a dos años, de automóviles sin remolque impulsados por combustibles alternativos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kg pero que no exceda los 4.250 kg, siempre que la masa que supere los 3.500 kg provenga exclusivamente del exceso de masa del sistema de propulsión.