Lo que ocurrió dentro del hospital de Gran Canaria cuando la hija de Anabel Pantoja estaba en la UCI

Anabel Pantoja no ha empezado el año 2025 como esperaba, a pesar de que prometía como el mejor de sus vidas. La investigación por presuntos malos tratos a su bebé ha puesto el foco sobre ellos desde que la pequeña Alma ingresó de urgencia en el hospital de Gran Canaria. El relax se resiste porque el proceso de investigación está abierto y queda medio año por delante para cerrar la fase de instrucción. Mientras tanto, lejos de olvidarse el dramático suceso, la prensa del corazón sigue dando más datos.

Hasta el programa "Fiesta" ha llegado una información exclusiva que tiene como protagonistas a Anabel Pantoja y David Rodríguez. Tal y como ha explicado Marisa Martín Blázquez, durante el ingreso de la pequeña Alma en el hospital materno infantil de Gran Canaria ocurrió algo "muy grave" que supuso sin duda un momento muy desagradable.

La colaboradora de 'Fiesta' ha contado que en los primeros días del ingreso de la pequeña Alma, cuando todo eran aún incógnitas en torno al estado de salud de la bebé, alguien trató de fotografiar no solo a los acompañantes de Anabel y David, si no también a la pequeña Alma: "Cuando un amigo de Anabel entraba en la sala en la que ellos estaban se percata de que una persona del centro hospitalario estaba tomando fotografías de los amigos famosos de Anabel que habían ido a visitar a la influencer. Inmediatamente lo que hizo fue captar una fotografía de esta persona para que su testimonio no quedara simplemente en su palabra, si no que hubiera una prueba gráfica de ello. Pero la historia no queda ahí. Anabel llegó a enterarse de que alguien de ese centro, no sabemos si la misma persona, intentó también captar imágenes de su hija".

Adiós a David Rodríguez

A principios de noviembre, semanas antes de convertirse en padre de su primera hija con Anabel Pantoja, David Rodríguez aparcaba sus compromisos profesionales como fisioterapeuta en una conocida clínica de Córdoba -regentada, por cierto, por Mariló de la Rubia, examiga de Isabel Pantoja- para instalarse en Gran Canaria junto a la influencer en la recta final de su embarazo.

Han pasado tres meses y, a pesar de la 'pesadilla' que está viviendo la pareja ante la investigación de la Justicia Canaria por un presunto delito de maltrato infantil por las lesiones que presentaba su pequeña Alma cuando ingresó de urgencia en el hospital el pasado 11 de enero, y de que el foco esté puesto en el cordobés por ser él quien estaba con la menor cuando sufrió la "crisis", David ha tenido que decir adiós a Anabel y a su niña.

Este domingo, una vez agotadas 10 de las 16 semanas de la baja de paternidad -que se ampliarian con los 18 días que su hija estuvo ingresada- el joven ha regresado a su Córdoba natal acompañado por sus padres, ya que debe volver a su puesto de trabajo.

Vuelta al trabajo

Ahora toca volver al trabajo y retomar poco a poco la normalidad a cientos de kilómetros de Anabel y de su hija Alma. Una prueba de fuego para la pareja, que ahora debe afrontar separada su estrategia de defensa de cara a la investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil.