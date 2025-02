“Maestros de la costura” dio sus primeras puntadas la pasada madrugada del domingo 9, a las 22.00 horas, en Televisión Española. En esta edición conuenta con ‘famosos’, según informa la cadena estatal. Por vez primera. Sin embargo, Raquel Sánchez Silva ) continuara como presentadora. Y se mantendrá el jurado de siempre, que no da puntada sin hilo, integrado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Alejandro G. Palomo.

“Maestros de la costura” da sus primeras puntadas / TVE

La lista de participantes en el taller es amplia y diversa. Figuran Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terremoto de Alcorcón, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Parala, Canco rodríguez y Silvia Superstar. Como se ve, actrices y actores, cómicos, presentadoras, ex toreros, cantantes de distintos géneros, modelos, drag queen… Muchas profesiones están representadas. Ya se comprobará, semana tras semana, cuáles son sus nociones y habilidades sobre la ropa y la moda. Si se han metido o no en camisa de once varas o lo hacen bordado. Porque no todo es coser y cantar.

El éxito de los participantes anónimos (entre ellos, una zamorana), en anteriores ediciones, fue grande, pero no lo garantiza para el futuro. Ahora se intenta lo mismo con los llamados “celebrity”.

La primera edición de “Maestros de la costura” apareció en febrero de 2018 en la pequeña pantalla. Su recorrido, con algún altibajo, ha tenido un seguimiento notable por parte de la audiencia, que dicta qué se mantiene y qué se retira de la programación televisiva.