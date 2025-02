Fabiola habla sobre su hijo con Bertín Osborne: "Fue un shock (...) Parecía que el mundo se te rompe"

El pasado mes de noviembre, la revista ¡Hola! sorprendía con su portada, protagonizada por Bertín Osborne, Fabiola Martínez y su primer hijo en común: Kike. La publicación de la revista llegaba en plena polémica por la paternidad del artista con el hijo de Gabriela Guillén, pero coincidiendo con la mayoría de edad de Kike.

Su hijo cumplía 18 años y la expareja contaba la historia de superación del joven, afectado por una parálisis cerebral. De hecho, por él nacía la Fundación Kike Osborne en el año 2009: "una plataforma de ayuda a todas las familias que se ven inmersas en las dudas que supone la llegada a la familia de un niño con discapacidad", aunque también da cobertura a adultos. Fabiola Martínez es su presidenta y Bertín Osborne su vicepresidente.

Recientemente, Fabiola Martínez visitaba ael programa 'Espejo Público' y se sinceraba junto a Susanna Griso. "Mi hijo Kike ha sido una recompensa a muchas carencias. Cuando Kike llegó, me enseñó que todo lo que había recorrido tenía un sentido. Yo no me había dado cuenta hasta que comenzó a avanzar y no me había dado cuenta de esa fortaleza a través de los años, al ver detrás de otra persona que no eres tú", contaba. Con su nacimiento, "parecía que el mundo se te rompe y te preguntas por qué, pero cuando ya lo asumes y empiezas a poner conciencia en lo que estás viviendo, me di cuenta que vino a darme amor y enseñar eso".

Todo por una bacteria: la listeria

En su entrevista, la venezolana se sinceraba: "Fue un shock, no recuerdo exactamente cuando fui consciente. Cada vez que me llevaban en la silla de ruedas a la UCI para verlo, yo me encontraba fatal. Yo creía que era rechazo al ver a mi hijo así, son momentos de confusión y miedos".

"Él tiene un daño cerebral, pero él estaba sano. No venía con problemas, tuve un embarazo normal, pero comí un alimento que tenía una bacteria, la listeria, y a los seis meses y medio empezó a dar la cara que yo tenía esta bacteria. Es ahí cuando Kike intenta empezar a salir porque tenía sufrimiento fetal. Realmente lo que salvó a Kike fue que pasó a los 6 y medio, porque si no hubiese acabado en un aborto. Yo no estaba pariendo a Kike, estaba teniendo un aborto, pero de 6 meses y medio. Entonces el niño genéticamente ha tenido fuerza. Los médicos hicieron un trabajo maravilloso con él. Si Kike no nace en el Hospital La Paz, no estaría vivo. Yo pasé un tiempo sintiéndome culpable, pensando en qué había hecho mal porque yo lo llevaba dentro y era responsable de lo que suceda", confesaba.

"Para que luego digan que vamos de gorronas"

Entre otras confesiones, Fabiola ha contado que durante la noche anterior ha dormido poco. "Justo esta noche Kike ha tenido mala noche, que ha tenido fiebre y que no ha podido ir al cole, pero aquí estoy yo con este maquillaje maravilloso que me han hecho para que luego digan que vamos de gorronas por la vida". Actualmente, Fabiola Martínez se encuentra en plena promoción de su libro 'Cuando el silencio no es una opción'. Recientemente, ha anunciado que de pequeña sufrió abusos sexuales por parte de un tío suyo.