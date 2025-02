Belén Esteban no se muerde la lengua en 'Ni que fuéramos Shhh': "¡Deja de hablar de mi!"

La tensión que se vive en las últimas semanas en el entorno de Anabel Pantoja y David Rodríguez no se limita solamente a ellos. Desde que saliera a la luz la noticia sobre los supuestos malos tratos a su hija Alma, han sido muchas las personas que han defendido a la pareja, mientras que también ha habido quien pusiera el grito en el cielo por la investigación que recae sobre ellos. Estas diferencias de versiones ha hecho incluso que varios personajes públicos muestren sus discrepancias entre ellos en público, como lo ocurrido este lunes en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Muy cabreada con Diego Arrabal por las insinuaciones que ha vertido sobre el caso en su canal de YouTube, quien no se ha contenido en sus protestas ha sido Belén Esteban. La colaboradora del programa de TEN ha sido clara desde el principio: "Deja de hablar de mí y de mi relación con Anabel (Pantoja) porque no tienes ni p*** idea". Mientras que sus compañeras la invitaban a no decir palabrotas, 'La Esteban' ha lanzado otro dardo muy directo hacia Arrabal, prácticamente exigiéndole que hablase sobre su vida "que es muchísimo mejor".

La polémica se ha desatado después de que Diego Arrabal asegurara en los últimos días que Anabel Pantoja había negociado las imágenes aparecidas en la revista 'Semana', por una cantidad que rondaría los 50.000 euros para la sobrina de Isabel Pantoja. Dando continuidad al alegato de Belén Esteban en favor de su amiga y contra el 'paparazzi' y protagonista de estas acusaciones, quien también saldría a defender a ambas era María Patiño, asegurando que "quien conozca a Anabel (Pantoja) sabe que hay dos cosas sobre las que nunca negocia: su madre y su niña".

Apoyo unánime

Mientras que los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' muestran su apoyo unánime para ayudar a Isabel Pantoja, no está tan claro el apoyo a su pareja, David Rodríguez. Uno de los más vehementes en contra de la actitud de David Rodríguez fue Kiko Matamoros la semana, asegurando que "hay gente a la que le favorece el silencio". Además, quiso recordar que se trata de un tema escabroso por muchos motivos, "primero, porque afecta a una menor, que es su hija". Siguiendo con su 'dardo' directo a la pareja de Anabel Pantoja, le recordó que "no se puede banalizar algo así diciendo que te toca hacer espalda y luego unos abdominales".