El pasado viernes, el programa de Telecinco ¡Deviernes! recibía a la cantante Massiel, que recientemente ha superado un durísimo cáncer de pulmón. “Estoy viva de milagro, pero lo estoy. Me han pasado cosas y sobrevivir es una tarea jodida” comenzaba narrando con lágrimas en los ojos la ex-ganadora de Eurovisión 1968.

Massiel se sincera sobre el durísimo cáncer de pulmón que ha sufrido: “Sangraba como un cerdo” / Telecinco

"Me hicieron todo tipo de pruebas y, efectivamente, había desarrollado un cáncer de pulmón"

De hecho, fue hace dos años cuando Massiel se percató que su hermano hablaba muy similar a su padre cuando le detectaron cáncer de pulmón. Esto activó las alarmas en la cantante, que decidió hacerse una serie de pruebas para confirmar si ella lo tenía: "Yo empecé a somatizar todo el sufrimiento de mi hermano y comencé a sentirme muy mal".

Tras una serie de pruebas, detectaron que Massiel sí tenía cáncer, pero este era operable (en el caso de su hermano Emilio, era terminal). Para ello, debían extirpar el pulmón. "Me hicieron todo tipo de pruebas y, efectivamente, había desarrollado un cáncer de pulmón" explicó la cantante madrileña. El momento más duro fue el fallecimiento de su hermano, y tener que someterse a la quimio.

"Sigo con una recuperación muy lenta"

Los siguientes meses fueron muy complicados, pero lo peor estaba por llegar: un coche la atropelló a la salida del fisioterapeuta: "De repente, me vi en el suelo, sangrando como un cerdo. Me habían partido la frente, la nariz, la boca y la rodilla. Yo pensaba que Putin había tirado un cohete. Era un monstruo", describió la cantante, que fue rápidamente atendida por los equipos de emergencias.

"Tuve la suerte de no perder la conciencia. No dejaba de sangrar, pero yo hablaba. He tenido una operación de tres horas y media", desveló Massiel en ¡De viernes!, añadiendo que seguí ocn "una recuperación muy lenta".