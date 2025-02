La pasada madrugada, se celebró la gala del cine español: los Goya. Estos nos han dejado grandes momentos, como el ex aequo entre las dos grandes películas protagonistas de la noche, El 47 y La infiltrada.

Karla Sofía Gascón: ausente en los Premios Goya y presente en los discursos / TVE

Sin embargo, y con permiso de estas dos últimas, uno de los grandes nombres de la noche estuvo ausente: Karla Sofía Gascón. Y es que, tras una serie de tweets ofensivos que trascendieron en las últimas semanas, la actriz española cancelaba su presencia en la entrega de premios. Pero su ausencia, no ha impedido que haya sido protagonista involuntaria de la alfombra roja del cine español, en la que numerosas celebridades y personalidades del séptimo arte han opinado sobre el controvertido asunto.

¿Qué opina el cine español de la polémica de Karla Sofía Gascón?

Uno de los primeros en posar frente a los focos y las cámaras del photocall era el director español J. A. Bayona, que mostraba ante los micrófonos de EFE, su gran conmoción y tristeza ante lo sucedido con Gascón: “Ha cometido muchos errores, los mensajes son inexcusables, pero es cierto también que seguramente no estaba preparada para todo lo que ha vivido o no ha estado bien asesorada. La tolerancia va acompañada también de la compasión y me da la sensación de que está siendo linchada”.

Karla Sofía Gascón: ausente en los Premios Goya y presente en los discursos / Europa Press

El nominado a Mejor Actor de Reparto por el filme La infiltrada, Luis Tosar, consideraba ante los micrófonos de Europa Press que "uno debe hacerse cargo de lo que publica, pero también es importante que hagamos una reflexión sobre qué tipo de sociedad debemos construir” haciendo especial hincapié en el acoso a través de las redes sociales.

Asimismo, Emma Vilarasau, nominada al Goya a Mejor Actriz Protagonista por Casa en llamas, lamentaba ante el medio EFE el momento en el que nos encontrábamos, ya que “tan pronto suben a alguien a los cielos como lo bajan a los infiernos, en dos segundos, por dos tuits"”.

La actriz Macarena Gómez se mostraba más tajante y contundente, inclinándose por una defensa del trabajo artístico de Gascón ante los micrófonso de RTVE, que según ella “debe estar desmarcado de la personalidad de quién lo lleva a cabo”. De etse modo, puso como ejemplo una comparación entre grandes artistas de la historia como Leonardo da Vinci que no han sido cancelados ya que su obra ha sido superior a su personalidad: "El arte trasciende al artista. Por ejemplo, La última cena, una de las obras más majestuosas que existen, ¿la dejaremos de ver y cancelamos a Da Vinci?". Por otro lado, Antonio Banderas prefería tirar de veteranía ante los micrófonos de EFE, apelando a la serenidad: "Debemos calmarnos y ver cómo termina todo esto".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacaba valores como "la tolerancia, la diversidad y el respeto" frente a "los discursos de regresión tan preocupantes por parte de representantes políticos, e incluso de presidentes", cuando ha sido preguntado por Cadena SER la polémica. En todo caso, "hoy es un día de celebración y no quiero empañarlo", zanjaba.