La fidelidad del marido de Paula Echevarría ante la polémica del cine para adultos

Miguel Torres, el flamante marido de Paula Echevarría, ha dado la cara por Iker Casillas, amigo persona con el que compartió vestuario durante años. El exportero del Real Madrid está en el centro de la prensa rosa tras ser pillado cuando abandonaba un hotel en Barcelona con la actriz de cine para adultos Claudia Bavel.

La pareja de Echevarría y padre de su segundo hijo ha acudido hace unos días a la presentación del cartel de la Feria de San Isidro y allí ha sido preguntado sobre Casillas. Sin ningún ánimo de entrar en polémica ni de enfangar aún más a su amigo, se ha limitado a decir esto: "Cada uno es mayor y decide en su vida lo que quiere hacer".

A raíz del testimonio de la actriz de cine para adultos, han surgido diferentes voces sobre la ajetreada vida amorosa de Iker, y algunos han ido más allá y han asegurado que todos los futbolistas que triunfan tendrían tendencia a ser infieles. Lejos de darse por aludido, Miguel Torres ha salido a dar la cara por su mujer: "No es mi caso yo soy el más fiel y formal así que te aseguro que en una de esas situaciones a mí no me van a pillar nunca".

Su relación de amor es firme y consistente. Junto con su hijo pequeño, Miki, y la hija que Paula tiene con David Bustamante han creado una preciosa familia.

Claudia Bavel zanja los rumores

Hace unos días, la revista 'Diez minutos' destapó en su portada las fotos de Iker Casillas junto a Claudia Bavel, una creadora de contenido para adultos mientras tenían una cita por la ciudad de Barcelona. Rápidamente se empezó a hablar de relación entre ellos y ahora llega el momento de que la joven nos dé los detalles de su romance con el guardameta aportando pruebas que den veracidad a su testimonio. Y lo hizo en De viernes.

Tras la pillada, los protagonistas de esta relación han tenido reacciones muy diferentes. Mientras que ella ha reconocido abiertamente el tipo de relación que mantienen, él ha mantenido una actitud distinta, algo que ha decepcionado a Claudia: "Es un poco triste", ha confesado. Ahora no duda en hablar más abiertamente de todo lo que ha vivido junto al exmadridista.

Luis Figo o Michel Salgado

Cuenta Claudia que acababan de hacer publica su relación ante algunas de sus amistades como Luis Figo o Míchel Salgado cuando fueron fotografiados. Se percataron de que había prensa, Iker le dijo que sonriera y actuara con normalidad y, después de publicarse su reacción al respecto, ella le envió un audio que él ya no respondió. Esto le ha dolido profundamente porque no ha vuelto a saber nada él. Eso sí, Iker sigue dándole like a las historias que sube la joven en Instagram. Además, Claudia confiesa que, en el mes de diciembre, Iker le comentó por primera vez que quería tener hijos junto a ella.