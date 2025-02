Terelu Campos, Iker Casillas y Lara Dibildos: ¿a qué viene ese trío?

Terelu Campos, Iker Casillas y Claudia Babel. ¿A qué viene este trío? Vayamos por partes.

La polémica por la relación entre el futbolista y la modelo ha dado mucho que hablar estos días, provocando que nuevos testimonios salgan a la luz sobre las técnicas del futbolista en entablar relaciones por redes sociales. Además, esta semana hemos conocido en 'Ni que fuéramos Shhh' que Lara Dibildos habría estado con Casillas cuando este mantenía una relación con Sara Carbonero... pero, ¿qué hay de cierto en esto?

Terelu Campos, que disfruta de la reciente maternidad de su hija Alejandra, ha sido preguntada por esta información y, lejos de confirmarlo, la colaboradora de televisión se ha quedado en shock al conocer lo que se ha dicho, aseguranod que "se dicen tantas estupideces". Además, no le ha dado ninguna credibilidad ya que lo único que expresaba la hija de María Teresa Campos era sorpresa: "¡Ay por favor! me parto y me mondo", negando así que haya habido alguna supuesta relación entre ambos.

Iker Casillas

El pasado viernes, 31 de enero, el espacio de Telecinco ¡DeViernes! recibía a Claudia Babel, la que hasta ahora era la pareja de Iker Casilla. En el espacio, la joven hablaba de la relación que mantenían, como el exportero del Real Madrid le había propuesto tener hijos y cómo se conocieron.

Tras su aparición en Mediaset, Casillas decidió emprender medidas legales con Bavel, pero la polémica persigue al madrileño y no es la única persona que ha querido hablar de esta faceta que desconocíamos de él.