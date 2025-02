Tras más de tres años sin pisar un plató de Mediaset España, Rosa Benito, regresó este viernes a Telecinco con el programa de ¡DeViernes!. La entrevista dejó numerosos titulares, ya que la ex-cuñada de La más grande se sinceró sobre los momentos más duros de su vida.

Rosa Benito se sincera sobre el momento más duro de su vida en ‘¡Deviernes!’: "Me prostituí por dinero" / Telecinco

“Estar en la prostitución es hacer cosas por dinero, aunque no quieras, y yo lo he hecho”

Asimismo, una de las etapas más duras de Rosa Benito fue mientras trabajaba en Sálvame, donde recordó los innumerables enfrentamientos que no solo presenció con su marido, sino con su propio esposo y las mujeres o compañeras sentimentales de este. “Estar en la prostitución no es vender tu cuerpo. Estar en la prostitución es hacer cosas por dinero, aunque no quieras, y yo lo he hecho", recordó Benito muy afcetada su paso por el ya extinto programa de la Fábrica de la Tele.

“Era una época en al que yo estaba fatal”

De hecho, José Antonio León, colaborador de ¡DeViernes! no dudó en recordarle a Rosa Benito que no estaba obliga a estar en Sálvame, por tanto, ser un personaje del papel couché: "Nadie te ponía una pistola en la cabeza, podrías haberte ido".

Sin embargo, la ex-cuñada de Rocío Jurado le respondía tajante: "Era una época en la que yo estaba fatal y me podría haber ido, pero necesitaba sacar adelante una hipoteca en la que había que pagar 3.000 euros al mes". Además, a esto se unía las constantes burlas y desprecios que el programa hacía a su hija Chayo Mohedano.

“Toqué fondo, me daba miedo la televisión”

Poco tiempo después de resolver los problemas económicos, la ex-mujer de Amador Mohedano, abandonó Sálvame y los programas pertenecientes a Mediaset, hasta no volver más a la televisión: "No fui porque ya no me hacía falta para comer" expuso Rosa Benito, añadiendo “Me daba miedo la gente, me daba miedo la televisión. Ahí toqué fondo, pero encontré a una psiquiatra maravillosa que me hizo salir adelante", declaró la ex-colaboradora de Telecinco.