Rosa Benito rompe su silencio y regresa a la Telecinco con ¡DeViernes!

La pasada madrugada, Rosa Benito, acudió al programa de Telecinco ¡DeViernes! tras más de tres años desaparecida de la pequeña pantalla. De este modo, pudo sincerarse con el espacio de Mediaset y contar el buen momento personal que está viviendo.

Rosa Benito se sincera sobre el momento más duro de su vida en ‘¡Deviernes!’: "Me prostituí por dinero" / Telecinco

A lo largo de la entrevista, recordó a aquellos que fueran sus compañeros de Sálvame y, sin duda, a su ex-cuñada, Rocío Jurado, a la que agradeció la gran oportunidad laboral que le ofrecio y como esto supuso y cambió en su vida.

Rosa Benito se sincera sobre el momento más duro de su vida en ‘¡Deviernes!’: "Me prostituí por dinero" / Telecinco

“Mi hermana se quedó con los niños”

Sin embargo, la ex-mujer de Amador Mohedano no dudo en recordar que fueron momentos difíciles para la familia, y que su hermana tuvo que hacerse cargo de sus hijos para ella poder acompañar a La más grande. “Mi hermana se quedó con los niños. Sin mi hermana no llega a estar, yo no podría haberlo hecho” expresaba Benito muy agradecida.

“Cuando comencé a trabajar, Amador no estaba en su equipo”

De hecho, el plató de ¡DeViernes! ha permitido a Benito zanjar los rumores de que ella era una “mantenida” y se aprovechó de su ex-cuñada: “Cuando yo comencé a trabajar con Rocío Jurado, Amador no estaba en su equipo” aclaró, para más tarde añadir "cuando yo escucho que la Jurado nos ha mantenido, pienso ¿Qué narices? Yo me lo he currado, yo he trabajado”.

Asimismo, el programa no quiso desaprovechar la oportunidad de preguntarle por Amador Mohedano, y el conflicto televisivo que durante muchos años ocupó los platós de Telecinco. Sin embargo, Benito prefirió cargar con su ex-sobrina, Rocío Carrasco y la polémica docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva: "Si ella llega a estar viva, hubiese dado un manotón para que nadie hiciese nada", sentenció la ex-cuñada de La más grande.