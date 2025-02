Rappel lee la mano a Pedro Sánchez y averigua esto

Si te decimos Rafael Francisco Payá Pinilla estamos seguros de que no sabrás a qué popular persona de España nos referimos. Eso sí, en cuanto digamos "Rappel" tu cabeza visualizará al mítico vidente de pelo rubio y larga melena poblada solo por detrás con túnicas amplias y anillos en sus dedos. A sus 79 años, a Rappel no se le escapa ni un personaje.

Sus predicciones así como sus llamativos looks le han convertido en todo un icono que se ha codeado con los grandes nombres del panorama cultural, social y político de nuestro país.

En una entrevista reciente concedida a Telecinco contaba cómo leyó las cartas a Franco pero lo que realmente llamó la atención de la entrevista es que recientemente le ha leído la palma al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hace dos años

Ocurrió hace dos años, en la fiesta del 25 aniversario del periódico 'La Razón'. "A mí me invitaron como a mucha gente más. Entre otros a Pedro Sánchez y los reyes Felipe VI y Letizia". El propio vidente cuenta que cuando el presidente del Gobierno entró en el salón pasó por su lado de forma casual: "Se paró delante de mí y le dije que estaba encantado de saludarle y nos dimos la mano". Ante esta situación, Sánchez sacó s lado más divertido: "Eso de darte la mano a ti y que no me la leas... es como un pecado". Osea que fue él quien quiso que se la leyera.

Y Rappel lo hizo. "Le dije varias cosas que no me pertenece a mí desvelar y al terminar cerró sus manos con las mías y sus palabras fueron: "Chico, ni que vivieras en mi casa", por lo que tuve que adivinarle muchas cosas que habían pasado en su vida y con su familia".

El problema del asunto es que el vidente vuelve a tirar de prudencia y no ha contado nunca lo que vio en las manos de Pedro Sánchez.