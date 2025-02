Cristina Pedroche confirma el sexo de su segundo bebé

Será niño. No ha hecho exclusivas ni en ninguno de sus programas, sino a través de sus redes sociales. Cristina Pedroche ha elegido su perfil de Instagram para escribir una emotiva carta para su futuro bebé que termina con una frase donde desvela el misterio: "Te quiero, hijo".

La carta dice lo siguiente:

"Todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Has sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido.

Creo que esta vez soy más consciente de todas las emociones tan bonitas que me esperan, sobre todo esta vez lo siento más real. Adoro estar embarazada, aunque esté cansada, me encanta saber que mi cuerpo está creando vida. Me hace sentir imparable, que puedo con todo. Pero reconozco que cuento las semanas que quedan para tenerte entre mis brazos, mirarte a la carita y poder besarte".

El tipo de parto

En la carta habla también sobre el parto, "estoy deseando saber qué tipo de parto querrás que tengamos. Yo, como con tu hermana, me estoy preparando para tener todas las opciones posibles y darte la mejor y más natural bienvenida a este mundo. Pero ya sé que esto es una cosa de dos, así que no te preocupes que salga como salga, será maravilloso.

En casa estamos todos locos de ganas por verte, sobre todo tu hermanita que no para de darte besos y abrazos.

Todo el rato me hace gestos para que te saque de la tripa pero ya le he dicho que te faltan unos meses y que tú también tienes muchísimas ganas de estar con ella.

No sé cómo voy a poder gestionar tanto amor. Imagino que os tocáis, que os miráis, que os dais un beso…y estallo.

"Teta para todos"

La carta, extensa, sigue:2 Espero que te estén gustando las canciones que bailo y canto con tu hermana, perdónala si a veces se pone nerviosa y te da algún golpe sobre todo en la cama cuando está en la teta, y no te preocupes por eso tampoco que habrá teta de sobra para todos".

"También os imagino a los dos uno en cada teta y estallo de felicidad de nuevo. ¡Qué maravilloso es el cuerpo de la mujer que no solo puede crear vida sino que también lo alimenta y lo protege! Te amo con locura, bebé".

Laia cumplirá dos años siendo ya la hermana mayor. Hablamos del futuro hijo o hija de Cristina Pedroche, que dará a luz en torno al mes de junio de su segundo hijo junto a su pareja Dabiz Muñoz. La presentadora y el chef terminaron el año anunciando que serían padres de nuevo, una decisión a la que le habrían dado muchas vueltas ya que él está metido de lleno en proyectos empresariales que "me tendrán 24/7 dedicados a la cocina", contaba el propio fundador del DiverXo en su documental de Neftilx.