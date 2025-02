El debate sobre la polémica en torno a Karla Sofía Gascón ha llegado a 'El programa de Ana Rosa', donde la presentadora ha expresado su desacuerdo con la decisión de la Academia de Cine de no contar con la actriz en la gala de los Premios Goya: “Perdóneme la Academia del Cine. ¿Cómo que Karla Sofía no iba a estar invitada a los Goya? Aunque ella no fuera a recoger el premio, si está nominada al Oscar, no tiene sentido”.

Ana Rosa Quintana sale en defensa de Karla Sofía Gascón: "Nosotros no te cancelamos" / Telecinco

La presentadora también señaló que Gascón ha sido doblemente cancelada, asegurando que esto ocurre “por ser mujer trans” y “por sus ideas”. Durante la conversación, Máximo Huerta compartió su opinión sobre la situación, considerando que la Academia ha preferido evitar la controversia. “Se están lavando las manos”, afirmó el exministro, quien también apuntó que “les están haciendo un flaco favor a los actores, a las actrices y a los productores, porque les gustaría tener una estrella internacional en los Goya”.

Quintana también defendió el derecho de la actriz a expresar sus ideas, a pesar de que no compartía sus comentarios. “Están exigiendo que la mujer trans deba ser progre. Es verdad que ella se ha pasado un poco al otro extremo. Pero tiene derecho a serlo. A mí, sus comentarios no me gustan, pero está la libertad de expresión, ¿o solo está para algunos?”, planteó la periodista. Por su parte, Huerta denunció que en la actualidad se valora más la opinión de una persona pública que su trabajo: “Estamos en un tiempo en el que lo que piensa la persona pública se valora más de lo que hace”.

Para concluir, Quintana adelantó que los Goya podrían estar marcados por referencias políticas y extendió una invitación a la actriz para acudir a su programa. “Va a haber una gala de los Goya en la que se va a hablar mucho de Trump”, predijo la presentadora, antes de dirigirse directamente a Gascón: “Karla Sofía, estás invitada a esta mesa. Nosotros no te cancelamos”.