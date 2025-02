Comienzan las quinielas sobre quién ganará GH Dúo: "Ella puede con todos"

La audiencia ha decidido que el último expulsado de Gran Hermano Dúo sea Dani. El arquitecto reconocía que volver al concurso había sido "un regalo" aunque no se haya sentido respaldado. "Yo percibía desde el principio que mucho apoyo no tenía, a raíz de la nominación del jueves pasado entiendo que se han juntado bandos muy fuertes y han ido a por mí, no pasa nada, esto es un juego y sé perder también", explicaba.

María, apenada por la marcha de "su hermano": "Estoy mal"

Tras la expulsión de Dani, una de las concursantes más tocadas por su marcha ha sido, sin duda, María. La Jerezana se mostraba triste al conocer la decisión de la audiencia y Dani la defendía a capa y espada, confesando que para él es una posible ganadora: "Meri es vitamina, puede que vayan a por ella pero puede con todos, esto no lo gano yo, pero lo gana Meri, ya lo verás. Tiene a Joselillo que la cuida como el que más. Espero que no le pase factura pero ella es fuerte, yo le doy consejos de que saque toda su garra, sé que va a poder con todo".

Se avecina un debate intenso el próximo domingo

En el debate del próximo domingo, el programa descubrirá el poder extra de Óscar, se anunciará la salvación de uno de los nominados, Vanessa y Daniela estarán en plató, Dani se despedirá de sus compañeros y se resolverá la prueba semanal. ¿La habrán superado?

La relación de María y José María fuera de la casa, en el aire

María la Jerezana continúa con su relación sentimental con José María Almoguera que ha nacido en la casa de Guadalix. Eso sí, la pareja también tiene sus dudas sobre la continuidad de su amor fuera del concurso debido a las distancias. Sea como sea, mientras los dos continúen en el reality, parece que su relación está asegurada y Carmen Borrego lo único que desea es que su hijo no de este paso frente a las cámaras.