"Repugnante" y "guiñapo": Mercedes Milá pone nombre y apellidos a los políticos a los que llama de esta forma

Mercedes Milá fue la protagonista de la última emisión de '59 segundos', donde abordó temas como la política migratoria, los líderes internacionales y la situación en España. En uno de los momentos más directos de la entrevista, la periodista no dudó en calificar a Donald Trump de “repugnante” y expresó su sorpresa ante algunas de sus medidas.

Según cuenta la periodista, “yo no pensaba que el presidente de Estados Unidos realmente iba a sacar a los inmigrantes del país y los iba a devolver a sus países. Yo no me lo creí”. En este contexto, relató una experiencia personal con un taxista senegalés, de quien destacó su amabilidad y a quien, según explicó, recompensó con una generosa propina.

El debate sobre la inmigración en España también estuvo presente en la conversación. Milá fue tajante al referirse a quienes critican la llegada de extranjeros al país: “Los que critican la inmigración en España son cerdos que tendrán su San Martín”. Además, dedicó comentarios a figuras políticas españolas, como Felipe González, a quien describió como “un guiñapo” que “no hace nada más que decir tonterías”. Sobre José María Aznar, señaló que “lamento que esté trabajando para la ultraderecha. Esto lo pagará muy caro, le condenarán al fuego eterno”.

Otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando Milá cuestionó el concepto de patria en relación con el rey emérito Juan Carlos I y el expresidente catalán Carles Puigdemont. “¿Cómo se escribe patria?”, preguntó la periodista, antes de argumentar que “dos personas que se han hartado a hablar sobre la importancia de la patria y están haciendo lo que están haciendo. Uno robar y el otro dejarnos sin un sistema político para seguir adelante”.