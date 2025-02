La pasión turca de Álvaro Morata y Alice Campello tras su reconciliación

Álvaro Morata y Alice Campello no pueden vivir separados. No sabemos si juntos lograrán hacerlo, pero está claro que su destino está unido si se tiene en cuenta que su anunciada separación no ha durado más que cinco meses. Hace unos días ambos contaban al mundo que volvían a estar juntos fruto de una reconciliación que llevaba semanas cociéndose. En realidad, siempre ha primado entre ellos el buen trato por el bien de sus cuatro hijos.

La reconciliación llega en un momento profesional delicado para el exjugador de la Selección Española. Y es que su nuevo destino lleva a la familia a Turquía.

El motivo de su traslado a Turquía no es otro que el fichaje del delantero en las últimas horas del mercado de invierno. Con ella simbolizó también que ya es un jugador de los suyos y fue recibido por multitud de aficionados en Estambul en compañía de Alice Campello.

Lo que no sabías de Alice

La mujer de Morata nació el 5 de marzo de 1995, es decir, este año cumple 30. Es italiana, tiene un hermano y cuatro hijos junto al futbolisa. Mide 1,75 centímetros y le encanta cuidarse. De hecho, no le gusta nada salir de fiesta ni beber alcohol. Además, es una adicta a los bolsos y se ha convertido en una profesional de las redes sociales.

La pareja rompió el corazón a medio país anunciando una separación sorpresa que nadie esperaba. Sin embargo, semanas después empezaron a sonar las campanas de reconciliación entre Alice Campello y Álvaro Morata. Aunque en un principio todo apuntaba a una una cordial y civilizada relación por los cuatro hijos que comparten en común, muchos hablaban desde el principio de una segunda parte.