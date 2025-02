¿Qué pasará con el Benidorm Fest?

La cuarta edición del Benidorm Fest ha sido la de la consolidación del certamen que elige al representante de España en Eurovisión. Unas cifras que avalan su crecimiento y cómo cada vez tiene más éxito, no solo en audiencias, sino en repercusión nacional e internacional; pero además, también en una ciudad que le da nombre desde el minuto uno. Pero, ¿cuál es el futuro del festival? ¿Seguirá celebrándose en Benidorm? Las respuestas solo las tienen las partes implicadas: RTVE, Generalitat y Ayuntamiento, pero sobre todo el ente público de televisión que es quien tiene la potestad para elegir, cómo, dónde y cuándo se elige al candidato a Eurovisión.

Cada vez que termina una nueva edición, las dudas sobre qué pasará el año siguiente han salido a la luz y siempre han terminado de la misma forma: con la celebración de un nuevo concurso televisivo con el mismo formato que el anterior y con mejoras. Pero ahora, la quinta edición pasa por la firma de un nuevo convenio entre las tres partes que llevan de la mano desde el primer día, un acuerdo para el que aún no hay fecha. Sin embargo, el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento sí han confirmado que su intención es seguir adelante.

Además, según las fuentes consultadas por este diario, ni siquiera hay temor en la ciudad a que la decisión sea diferente a la actual; es decir, que se traslade a otro lugar. Pero habrá que negociar de nuevo todo lo incluido en ese documento, hasta la aportación económica de cada parte. Cabe recordar que solo la Generalitat ha aportado a cada edición 1,5 millones de euros; y no ha sido diferente a pesar del cambio del color político en la Comunidad. El certamen arrancó con el socialista Ximo Puig al frente del Consell y sigue ahora con el popular Carlos Mazón. En cuatro años, el alcalde ha sido el popular Toni Pérez; y el Gobierno central, de quien depende RTVE, lo encabeza Pedro Sánchez (PSOE). Por tanto, los dos partidos siempre han remado a favor.

Quien no se ha pronunciado oficialmente ha sido RTVE. El ente público es quien tiene la potestad para celebrar este tipo de certamen para elegir al candidato de España en Eurovisión, por tanto, tendría la última palabra a la hora de decidir si repite formato en 2026 y en años sucesivos. O si, por el contrario, igual que se ha hecho en Benidorm, podría hacerse en otro lugar si así se decidiera. Este diario se ha puesto en contacto con el ente público que solo ha manifestado que se responderá a todas estas preguntas "cuando corresponda".

Sin embargo, hay detalles que se han ido dando durante la semana del festival que podrían apuntar a que, por ahora, la intención sería que el Benidorm Fest siguiera igual y en el mismo lugar. La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, quien es también la cara visible de este espectáculo y el nexo de unión de los artistas con la ciudad, no ha parado de hacer referencia a la capital turística. Lo hizo el primer día de rueda de prensa. "Cuatro años. Somos todavía muy jóvenes (en referencia al festival), tenemos un camino por delante apasionante, con la ilusión de toda la corporación empujando, con la Generalitat y el Ayuntamiento". Y lo ha hecho en alguna intervención más: "Todo es verlo para el año que viene...", decía en una de ellas. Aunque no es una confirmación oficial, eso está claro, porque todo puede cambiar en la vida.

El Ayuntamiento y la Generalitat sí tienen clara la continuidad del formato y que sea en la capital turística. Así lo indicó el presidente valenciano Carlos Mazón hace unos días cuando se le preguntó por el asunto: "Sin duda", respondía cuando se refería a la renovación de ese convenio entre las tres partes. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, reafirmó este mismo lunes el compromiso de la Generalitat para "consolidar el Benidorm Fest como un referente cultural y turístico de la Comunidad Valenciana". La apuesta parece clara.

Y quien lo tiene clarísimo es el alcalde de la ciudad, Toni Pérez: "Pronto estaremos trabajando en la quinta edición", afirmaba hace unos días y corroboró a este diario que la idea sigue siendo la misma. Así confía en renovar "en breve" el convenio para la edición de 2026 y avala su postura también en los buenos resultados alcanzados en la edición de 2025 que culminó con la elección de Melody como representante de España en Eurovisión. El primer edil recalca "la gran alianza" que existe desde el primer día, la "satisfacción" de todas las partes y que hay que empezar a trabajar ya en ello. Además, sobre si Benidorm seguirá siendo la sede, ya afirmó que los gestores de RTVE "no han comunicado lo contrario".

Un Benidorm Fest, ¿sin Benidorm?

Sin confirmación oficial y sin convenio firmado, las preguntas se suceden también entre los "eurofans". ¿Podría celebrarse un Benidorm Fest fuera de Benidorm? La respuesta general es que no tendría sentido: "Hay un universo que gira en torno a Benidorm relacionado con el festival", explicó a este diario uno de los seguidores del certamen y que estos días ha tenido varias conversaciones sobre este asunto con más personas. "A las partes se les ve muy implicadas y con ganas de seguir", afirmó.

Y no es el único. Entre esos fans está Sergio Sánchez (@Sergiominidolls), el artista fallero que ha creado varias figuras de artistas y presentadores del Benidorm Fest. "He hablado con gente durante el Benidorm Fest y me han dicho que 'esto es de Benidorm y se tiene que hacer aquí'; no tienen duda". Para él "ganan todas las partes. No entiendo qué podría pasar para que se fuera de Benidorm o se cambiara el formato".

Como él, muchos piensan que "pierde todo el sentido" que sea en otro lado: "La ciudad se implica y está todo conectado". Así también apuntan que "el festival no se creó desde el principio para que fuera algo que cambiara de ubicación como por ejemplo, la Gala de los Goya", así que no entenderían que ahora se hiciera diferente. Pero además, el "tándem" entre el Benidorm Fest y la capital turística es clave en los buenos resultados del mismo. Así lo destacó en varias ocasiones durante estos años la presentadora Inés Hernand, fan absoluta del municipio y de la atmósfera que se crea en esos días.

Con todo, fuentes consultadas por este diario apuntan a que la ciudad ya tiene "todo el engranaje" para celebrar este festival, desde la organización hasta un despliegue turístico que puede absorber todo lo que mueve este evento, desde una amplia planta hotelera hasta cualquier actividad paralela. "Hacerlo diferente sería empezar de cero", una opción que supondría un esfuerzo "extra" de nuevo en un formato que se ha consolidado en cuatro años en un espacio que, además, le da nombre. Porque esa es otra pregunta: ¿Tendría sentido cambiar el nombre a un festival que ya lo ha consolidado?