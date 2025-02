Omar Sánchez, el exmarido de Anabel Pantoja, enamorado de nuevo

"Sin buscarlo, encontré un pedacito de paz en forma de persona. Energía bonita, alma tranquila y un corazón enorme". Son las últimas palabras que ha escrito Omar Sánchez en su perfil de Instagram. El exmarido de Anabel Pantoja parece estar de nuevo enamorado aunque todavía no ha querido desvelar el nombre ni el rostro de la mujer que le ha vuelto a robar el corazón.

Despés de una ruptura dolorosa con Marina Ruiz, a la que conoció en un reallity, el canario seguirá vinculado siempre al nombre de Pantoja por estar casado con la sobrina de la tonadillera. La pareja empezó una relacion en el año 2018 y se enamoraron hasta el punto de que ella dejó su Andalucía por Canarias.

El boda de ambos ya empezó con mal pie. Sobre todo, porque además de posponerse finalmente se celebró empañada por la muerte de la madre de Isabel Pantoja, doña Ana, abuela de Anabel, lo que llevó a Kiko Rivera a no formar parte del festejo en La Graciosa. El matrimonio duró 122 días. Tiempo récord con el que ponían fin a cuatro años de noviazgo.

Omar Sánchez fue uno de los primeros en felicitar a Anabel por su maternidad y también dio un paso al frente cuando la pequeña Alma fue ingresada de urgencia en la UCI hace solo unas semanas. Sin embargo, ellos no tuvieron nunca planes de ser padres en su momento. El surfero descartó siempre la idea de ser padre porque "me suena muy grande y va para largo". Prefería enfocarse "en la verdadera joya de mi vida, Anabel". Aunque finalmente, ni una cosa ni otra.

El caso Anabel

Parece que, de momento, el caso de Anabel Pantoja está muy lejos de terminarse. Y es que dos asociaciones podrían personarse como acusación popular en este caso en el que se investiga un presunto maltrato infantil. Así lo han contado este martes en 'TardeAR', el programa que presenta Frank Blanco en Telecinco, donde intervino el abogado Jesús A. Bethencourt, asegurando que podría presentarse como acusación particular. "Cuando hablamos de maltrato infantil, hablamos de una materia muy delicada. Entonces, aunque no lo parezca, quedan muchas acusaciones particulares y ya lo puedo decir, vinculadas incluso a la Iglesia católica que tienen interés en personarse y en formar acusación particular", apuntó.