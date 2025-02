¿Te llaman y te dicen que han recibido tu currículum? Lo que debes hacer si no quieres que te roben tus datos

Estos últimos meses, una gran parte de la población española está recibiendo unas llamadas supuestamente provenientes del departamento de Recursos Humanos para ofrecer un trabajo bien remunerado que incluye una poca carga de trabajo, una oferta muy buena como para que sea verdad. No solo contactarán contigo a través de una llamada telefónica, sino que también te pueden enviar un mensaje instantáneo o un correo electrónico, en estos tiempos para ser el objetivo de alguna estafa es sencillo, solo necesitas tener un dispositivo móvil e internet.

¿Cuál es su 'modus operandi'? La más utilizada es la llamada, donde si eliges contestar escucharás la voz de una chica, aunque será una voz robótica, que te dirá que son del departamento de Recursos Humanos, y que han recibido tu currículum, acto seguido dirán que les contactes por WhatsApp donde te explicarán con más detalle esta 'oferta' de trabajo. Una vez acabada la llamada, si es que no has colgado durante los primeros segundos de la llamada, no les escribas un mensaje y bloquea el número desde el que te han llamado o repórtalo como 'spam'.

En caso de que hayan contactado contigo a través de algún medio de mensajería instantánea, como WhatsApp o SMS, es importante que no reveles ningún dato personal o bancario, lo recomendado es no contestar a esa oferta, eliminar el mensaje y bloquear ese número, incluso puedes reportarlo a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y, en caso de que esta estafa esté suplantando la identidad de alguna empresa, es importante informar a la susodicha empresa suplantada para que puedan proceder según su protocolo.

Si has sido víctima de este fraude, contacta con esa Línea de Ayuda, recopila toda la evidencia posible, por ejemplo, capturas de pantalla o recibos de pagos, si es que se ha llegado a realizar alguno, en este caso ponte en contacto con tu entidad bancariainmediatamentee para bloquear esa transferencia o bloquear la cuenta con la que has hecho el pago, y por último, contacta con los Cuerpos de Seguridad del Estado para poner su respectiva denuncia.

Tras haber realizado todos estos pasos, durante los próximos meses, se recomienda realizar una actividad llamada 'egosurfing', que es buscarse a uno mismo en internet, es decir, poner tu nombre y ver los resultados y así poder comprobar que tu información personal no ha sido filtrada en internet, si ha sido filtrada, reportarlo a la mayor brevedad posible. Ante este tipo de estafas es importante no revelar ningún tipo de información y reportarlo lo antes posible ante las autoridades.