Liana Romero Swirski, una espía en "La Revuelta"

Liana Romero Swirski no es una mujer cualquiera, detrás de su apariencia afable de señora ya de edad elevada se esconde la que fue la espía más joven de la Segunda Guerra Mundial. No es la típica invitada de un programa de televisión de prime time, pero su paso por "La Revuelta" ha conseguido dar a conocer su historia. Una historia impresionante.

Liana Romero Swirski en La Revuelta / TVE

La madre de Liana era la agente doble Larissa Swirski, más conocida como la Reina de Corazones. Procedente de Ucrania, fue fichada por el ejército alemán en Tánger. "Si trabaja para nosotros, le devolvemos todas sus propiedades", le dijeron. Y ella, que quería recuperar la tumba de su padre, dijo que sí a ser informante. Así lo narraba la propia Liana, que también aseguraba en la entrevista con David Broncano que su madre dejó de trabajar para Alemania cuando se enteró de que existían los campos de concentración.

Cámara de fotos

Entre las múltiples historias y detalles que Liana desgrana durante la entrevista, enseña la cámara de fotos que utilizaba su madre de forma clandestina. Una cámara pequeña, parecida a las que ahora tienen los teléfonos móviles, pero que era sorprendentemente pequeña para los años '30. ¿Entre sus objetivos? Hacer fotos a todo tipo de documentación.

Liana cuenta que una vez, con solo once años, se tuvo que esconder la cámara en la bota para evitar que a su madre la pillasen. "No sé si saldré viva", le llegó a decir. Pero salieron vivas del interrogatorio y es que, además de la inteligencia de la Reina de Corazones, Liana también sabía lo que significaba ser espía: "Mi madre me entrenó desde muy joven".

Idioma secreto

Las historias de espías siempre despiertan mucho interés. Algunas de ellas parecen sacadas de películas, pero son reales. Por ejemplo, Liana cuenta que en muchas ocasiones utilizaban un Idioma secreto para enviar mensajes. Se mezclaba zumo de limón con cenizas de tabaco y se escribía un mensaje que a los pocos minutos desparecía.

Para poder leer el mensaje, había que pasar por encima un algodón con la misma mezcla. De nuevo, las letras se hacían visibles de forma temporal.

Las preguntas típicas

La entrevista da mucho más de sí, merece mucho la pena escuchar a Liana. Pero como era de esperar, no faltaron las preguntas típicas de Broncano: "Me ponía el uniforme de los Guardias Civiles, ahora ya no me pone nada de nada". "La próxima vez os prometo que me tomo dos gintonics y lo cuento todo", ha asegurado.