El juez del 'caso Rubiales', un meme más en las redes sociales: "Continuemos"

Cuatro días. Ese es el tiempo que acumula ya el 'caso Rubiales' desde que comenzó el juicio por los hechos sucedidos tras la final del Mundial Femenino de Fútbol hace ya más de año y medio. Una vista judicial que trata de esclarecer lo que ocurrió en la entrega de medallas, cuando Luis Rubiales besó a Jennifer Hermoso, y en las semanas posteriores a esta supuesta agresión sexual, tras la que se habrían producido también delitos de coacciones hacia la futbolista. Sin embargo, este juicio tiene un nuevo protagonista por su forma de proceder: el juez José Manuel Clemente.

Ya en los primeros dos días de sus interrogatorios, este magistrado dejó clara que su paciencia "está llegando a un límite", poniendo los puntos sobre las íes delante de más de un testigo ante los rodeos y las preguntas "impertinentes" realizadas por las acusaciones, la fiscalía o los abogados del investigado. Su 'show' particular, pese a ello, no se ha limitado al mencionado inicio del juicio como medida para marcar terreno, sino que cada una de las declaraciones -por ahora, todas ellas de testigos- ha dejado al menos un momento que se ha convertido más adelante en carne de meme.

Este pasado miércoles, durante la visita a los juzgados de Misa Rodríguez (portera del Real Madrid y la selección española), el juez Clemente tuvo que hacer de nuevo de 'traductor' de las preguntas de uno de los abogados, tras medio minuto de líos con la terminología: "Perdón, que son dos conceptos: una cosa es ver y otra es oír", sentenció con relativa sorna. Al ver que el abogado seguía enrocado en su pregunta, tuvo que volver a interrumpirle para remarcar que la testigo "¡Que no! Qué ya ha dicho que no la oyó, que estaba en otra habitación", antes de preguntarle a Misa Rodríguez si su interpretación de las respuestas era correcta.

¿Protección de datos? ¿Y?

Durante la cuarta jornada de declaraciones, se han visto en pantalla momentáneamente varios DNI de las testigos, algo que ha molestado a la fiscal del caso: "Por la Ley de Protección de Datos no pueden aparecer ahí". El juez Clemente, cansado ya de tanta interrupción, no ha dudado ni en su segundo antes de dejar claro "¿Qué protección de datos? ¡Que no! Continuemos", mientras recibía la advertencia de la fiscal de "las consecuencias" que podrían recaer sobre él. Con un repertorio digno de una película de humor, ha tenido que cortar a uno de los letrados en otra de sus repetitivas preguntas con un "Imagino que habría más gente en la piscina, claro. Vamos a ver, vamos...", mostrando su hastío.