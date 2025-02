Cristina Pedroche deshoja la margarita sobre el género de su futuro bebé: "Cuento las semanas"

No, esta vez tampoco es una inocentada. Después de anunciar su segundo embarazo el pasado 28 de diciembre, Cristina Pedroche ha ido informando a sus seguidores de los avances de esta experiencia vital tan emotiva para ella. También para Dabiz Muñoz, su pareja y padre de este segundo bebé que está en camino y que debería nacer en plena época estival de 2025. Tras varias semanas de dudas, sin que por ello se hayan disparado los rumores, la popular presentadora ha decidido hoy escribirle una carta a esa personita que llenará sus vidas dentro de no mucho, revelando indirectamente su género.

Nada más empezar su misiva, que ha publicado en Instagram, 'la Pedroche' habla ya de las inmensas ganas que tiene de que el embarazo llegue a su fin para poder ver a su segunda criatura. Rememorando lo vivido hace ya casi dos años, indica que "creo que esta vez soy más consciente de todas las emociones tan bonitas que me esperan, sobre todo esta vez lo siento más real". Pero no solo habla de sus sentimientos, sino que también explica lo que vive Laia, su primogénita, que "todo el rato me hace gestos para que te saque de la tripa, pero ya le he dicho que te faltan unos meses y que tú también tienes muchísimas ganas de estar con ella".

Al contrario de lo que puede pasar con algunas mujeres que tienen en este periodo de embarazo una época complicada, Cristina Pedroche asegura que "aunque esté cansada, me encanta saber que mi cuerpo está creando vida. Me hace sentir imparable, que puedo con todo". Además, sin los nervios de ser madre primeriza -o con menos que en aquel momento-, piensa ya en el parto, diciéndole a su bebé que "me estoy preparando para tener todas las opciones posibles y darte la mejor y más natural bienvenida a este mundo". En el caso de Laia, el parto fue natural.

¿Niño o niña?

Aunque en las primeras líneas de su carta ya se puede entrever el género de su bebé, pues habla de que ha sido "muy buscado, muy deseado y muy querido", con todo el texto en masculino, también podría ser que lo usara como género neutro al igual que cualquier otro ciudadano aleatorio. Sin embargo, en las últimas palabras del texto queda todo más claro todavía: Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz esperan un hijo. La manera de confirmar que tendrán la parejita es muy sutil, aunque no por ello deja de ser una de las formas más emotivas posibles: "Te quiero, hijo".