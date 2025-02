Pedroche y la lactancia con su hija de año y medio: ¿Es seguro amamantar estando embarazada?

La faceta de madre de Cristina Pedroche es una de la que más alimenta sus publicaciones en las redes sociales. Desde que nació su hija Laia, la presentadora vive en una felicidad permanente a veces acompañada de "bajones" por las dudas intrínsecas que traen consigo los hijos. Unas inquietudes que se multiplicarán por dos a partir de junio, cuando está previsto que nazca su segundo hijo junto a Dabiz Muñoz.

En cualquier caso, haga lo que haga y publique la foto que publique, las críticas están aseguradas. Es el caso de esta última storie en la que aparece dando el pecho a su hija de más de año y medio: "No le vale con una, tiene que estar tocando la otra a la vez", dice satisfecha.

Cristina Pedroche dando de mamar a su hija Laia durante la noche. / Instagram C. P.

La publicación ha abierto el melón sobre la edad hasta la que es conveniente la lactancia -no hay respuesta, cada caso es un mundo- pero los comentarios van mucho más allá: "¿Es conveniente dar el pecho a un bebé estando embarazada?

Lactancia y embarazo

La respuesta rápida es que no. No hay inconveniente ni ningún daño para el feto dar el pecho a un hijo mientras se está embarazada de otro. O dicho de otra forma, la lactancia materna no produce efectos colaterales ni en la madre ni en el feto en un embarazo normal de bajo riesgo. Eso sí, hacerlo genera un desgaste nutricional extra para la madre ya que la necesidad de nutrientes, minerales y vitamínicos durante la gestación son muy altos tanto por el embarazo como por la lactancia. En algunos casos puede derivar en menor aumento de peso de la madre o de niño o hemoglobina baja, aunque no necesariamente tiene que ser así si la madre lleva una dieta rica y variada.

Hermana mayor con dos años

Laia cumplirá dos años siendo ya la hermana mayor. Hablamos del futuro hijo o hija de Cristina Pedroche, que dará a luz en torno al mes de junio de su segundo hijo junto a su pareja Dabiz Muñoz. La presentadora y el chef terminaron el año anunciando que serían padres de nuevo, una decisión a la que le habrían dado muchas vueltas ya que él está metido de lleno en proyectos empresariales que "me tendrán 24/7 dedicados a la cocina", contaba el propio fundador del DiverXo en su documental de Neftilx. Sin embargo, cuando la primogénita cumpla dos años el 14 de julio de 2023, soplará las velas con un bebé a su lado.

Los mitos sobre la lactancia