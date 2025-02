Iker Casillas se harta y lanza una advertencia definitiva a la 'prensa rosa': "No todo vale"

"No todo vale". Así de tajante ha sido Iker Casillas en su último comunicado en redes sociales. El ex-portero del Real Madrid y de la selección española, retirado tras sus problemas de corazón mientras militaba en el Oporto, quiere poner fin de esta manera a los 'culebrones' que envuelven a su figura durante las últimas semanas. Ni posibles relaciones actuales, ni supuestos 'cuernos' mientras estaba con Sara Carbonero, ni ningún otro asunto de su vida privada. Después de tanto rumor, el de Móstoles ha querido dejar claro donde se encuentran sus líneas rojas.

Prácticamente desde el comienzo de sus dos páginas de exposición, Iker Casillas lanza un ataque a quienes hayan hablado sobre él estos últimos días, asegurando que son "hechos inadmisibles". Por ello escribe esta carta pública y por ello divide en ocho puntos las razones para la decisión tajante que ha tomado acerca de estos rumores. Para poner a sus lectores en antecedentes, se pone nostálgico recordando su carrera como futbolista, para rápidamente cambiar de tercio y remarcar que "siempre he querido mantener mi vida privada fuera del foco mediático", alegando que "pertenecen a la más estricta intimidad".

Apenado por la situación vivida en los últimos días, con la presencia de Claudia Bavel en 'De Viernes' como punto álgido, el ex-portero comenta que "es difícil aceptar que determinadas personas acudan a programas a hablar de mí o de mi entorno", en clara alusión a la actriz y modelo de contenido erótico. Un par de puntos más adelante en su exposición, Casillas indica que "ha llegado un punto en el que la situación es insostenible". Por todo lo anterior, parece que su paciencia ha sobrepasado el límite que él mismo se había marcado, por lo que acude a una manida, pero efectiva, fórmula para atajar los problemas.

"He dado instrucciones"

Así pues, Iker Casillas confirmaba mediante esta carta que haber "dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi honor y/o intimidad sea perseguida legalmente", remarcando que esto ocurrirá "venga de quien venga y sea el medio que sea". Además, en el último de los ocho puntos redactados como defensa de sí mismo, el ex-portero remarca que "no voy a consentir que por el hecho de ser considerado 'personaje público' no se me respete o ello suponga no tener intimidad". Como único toque gracioso de todo esto, Gerard Piqué respondía con otro 'tuit', en el que adjuntaba una imagen con la definición de "metedor".