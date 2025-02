Beatriz Trapote, de nuevo en el hospital por sus problemas de salud: "¡Que noche más mala!"

Los meses de enero y febrero, por costumbre, son los de mayor incidencia de la gripe en España. Una enfermedad que no entiende ni de edades ni de clases sociales y que en los últimos días ha hecho pasar a una de las 'celebrity' de este país varias noches en Urgencias. Se trata de Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, que ha visto como este virus le complicaba la existencia varios días seguidos. Por suerte, este miércoles ha compartido un vídeo para sus seguidores desde casa, asegurando que el susto parecía haber ya pasado y que se encontraba mucho mejor.

La que fuera colaboradora de 'Sálvame' en su época de Telecinco sorprendía a primera hora de la mañana con una 'story' desde una sala hospitalaria, acompañada del texto "Otra vez he tenido que venir a abrirme los bronquios", además de la intempestiva hora para su visita al centro sanitario, las 8:41 de la mañana. Un par de horas después, ha seguido contando su experiencia, esta vez con tres vídeos en su Instagram, remarcando las complicaciones que había tenido en las horas previas: "¡Qué noche más mala!", escribía como titular. Sobre todo, por las dificultades para respirar, que la hacían incapaz de desplazarse ella sola.

Asmática desde su juventud, Trapote ha comentado cuál era el principal problema de este episodio gripal, asegurando que "otra vez he tenido que abrirme los bronquios. La flema no me ha dejado pegar ojo en toda la noche". Además, remarcaba que "ya no es tanto el tema de la gripe como lo que ha afectado a las personas que somos asmáticas: te machaca vivo". Por suerte para ella y para tranquilidad de todos los seguidores que tiene en redes sociales (126.000), la 'celebrity' aseguró también que "ayer me hice el test y la línea era como muy suave".

"En casa, pero bien"

Una vez solucionados sus problemas más graves de salud, Beatriz Trapote ha sido dada de alta por los propios médicos de urgencias, no sin antes realizarle una serie de tratamientos para estas dolencias. "Me han tenido que poner el nebulizador con oxígeno en el hospital, te ponen corticoide en vena... Y entonces he mejorado muchísimo y he visto la luz", confirmaba con la tranquilidad de alguien que se encuentra "en casa, pero bien". Tras estar casi todo el día 'desaparecida' de su Instagram, a lo largo de la tarde ha subido dos nuevas 'stories', con un mensaje muy positivo: "Mañana prometo darlo todo".