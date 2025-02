La nueva temporada de La isla de las tentaciones tiene a dos protagonistas indiscutibles: Anita y Montoya. Pero parece que la joven catalana se ha olvidado rápido de su pareja, y ya ha compartido besos y encuentros íntimos con su tentador VIP, Manuel.

No obstante, su acercamiento con uno de los tentadores estrellas de esta edición no le ha dado motivos suficientes para ver con buenos ojos los comportamientos de Montoya, lo que generaba tensión en la última hoguera de las chicas.

Sandra Barneda sorprende con una impactante reflexión acerca de ‘La isla de las tentaciones’ / Telecinco

"Yo esto no lo voy a permitir"

Asimismo, acompañada de sus compañeras, Anita, se ha enfrentado a las imágenes de su novio en Villa Montaña, la mansión donde los chicos residen juntos a sus tentadoras. Lo que ha visto la joven en la tablet no le ha agradado, por lo que abandonaba su asiento en la hoguera: “Yo esto no lo voy a permitir”.

Sin embargo, Sandra Barneda se ha mostrado muy tajante con la concursante: "Anita, por favor, las imágenes de Montoya siguen". Resignada, ha regresado a la hoguera donde ha podido ver el acercamiento que se ha producido entre su pareja, Montoya, y su tentación, Erika.

“Me parece de una asquerosidad máxima”

Este acercamiento no ha sido del agrado de Aita, que lo tildaba de “una asquerosidad máxima” añadiendo que le estaba "dando vergüenza”. No obstante, sus actitudes con Manuel en Villa Playa han sido muy similares, y ya no se esconde de sus compañeras.

“¿Qué diferencia hay entre lo que haces tú y hace Montoya?”

Sandra Barneda ha querido destacar con una pregunta a modo de reflexión: “¿Qué diferencia hay entre lo que haces tú y hace Montoya?”. Algo, que en un principio Anita no ha comprendido, para más tarde justificar: “Yo tengo una conexión real y lo de ellos es guarreo puro” añadiendo que “a la vista está que para Montoya no soy tan importante como parecía”.