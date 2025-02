Llega el día: Gabriela Guillén lo consigue por el juez tras meses luchando contra Bertín Osborne

No ha habido sorpresas. Tras el juicio que se celebró el pasado 22 de enero y al que Bertín Osborne no se presentó, la Justicia ha dictado sentencia y ha ratificado que el presentador es el padre del hijo de Gabriela Guillén.

"D. Norberto Juan Ortiz Osborne es el padre biológico con todos los efectos legales inherentes y que se rectifique la inscripción de nacimiento del menor en el registro civil correspondiente, haciendo constar los datos de D. Norberto Juan Ortiz Osborne como padre del menor, al que se le consignará el primer apellido de la madre y en segundo lugar el primer apellido del padre" expresa la resolución judicial del Juzgado de Alcala de Guadaira, Sevilla, que también condena al artista a hacerse cargo de las costas procesales; una cantidad que estaría entre los 3.000 y los 4.000 euros.

Gabriela Guillén. / EUROPA PRESS

El siguiente paso, que el artista y Gabriela -que ha solicitado la custodia exclusiva de su pequeño- lleguen a un acuerdo de manutención, fijando el convenio regulador que determinará la pensión económica que Bertín tendrá que pasar a la paraguaya mensualmente -con carácter retroactivo, puesto que hasta ahora no se ha hecho cargo de ningún gasto relativo al menor- y el régimen de visitas, entre otros aspectos relativos al menor.

Gabriela Guillén confiesa el papel que jugará Bertín Osborne en la vida de su hijo: "En contacto con su padre" / Instagram

Coincidiendo con la publicación de dicha sentencia, la esteticien ha viajado a Valencia con su amiga Raquel Arias para asistir a los desfiles de la Fashion Week de la ciudad y, ha sido a su regreso a Madrid para reencontrarse con su bebé, cuando Gabriela se ha pronunciado por primera vez sobre la resolución judicial que reconoce oficialmente a Bertín como padre de su hijo: "Mira, yo no te voy a decir nada porque lo he dicho antes y es que no tengo comentarios respecto a ese tema. Las cosas se han hecho bien y cuando bien hechas están, salen bien. Y es lo que ha pasado. Lo que he dicho al principio, que iba a pasar, o sea, lo de la demanda, y se ha resuelto" ha reconocido.

Además, ha aclarado que no ha sido ella quién pidió que el presentador se hiciese cargo de las costas procesales como se ha publicado. "A ver, yo no he dicho nada. Eso lo ha dicho el juez. Yo no lo sé. Eso es una cosa del juez o de los abogados que, bueno, lo han visto pertinente y yo me acato solamente a lo que diga la ley. Y no voy a hacer comentario porque no tengo ni idea" sentencia.

Imagen del hijo de Bertín y Gabriela. / Instagram G. G.

Respecto a los apellidos de su bebé, después de que diferentes medios de comunicación apuntasen que llevará Ortiz -apellido de Bertín- de segundo porque así lo habría pedido el artista, Gabriela ha aclarado que "el apellido de mi bebé es Guillén como su madre de momento. Cuando se haga el cambio, pues es que me informarán, supongo, de cómo será el apellido. Pero aquí todavía no se ha hablado nada de eso".

Por otro lado, la esteticien se ha pronunciado sobre las imágenes que ha compartido Fabiola Martínez de ella y Bertín unidos en el 18º cumpleaños de su hijo Kike. "Me alegro muchísimo por él porque es un niño maravilloso y que le deseo muchas felicidades. No tengo que decir nada más" ha asegurado, reconociendo que le parece "muy bien" que la venezolana haya dicho que no le importaría que los dos hijos que tiene con el presentador quisiesen conocer el día de mañana a su hermanito.