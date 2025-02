Kiko Matamoros y Marta López, sin piedad contra Laura Escanes por este motivo

No es la primera vez que Kiko Matamoros y su mujer Marta López Álamo hablan sobre su diferencia de edad. 41 años separan a uno y a otro aunque, hasta el momento, no ha sido impedimento para mantener una relación feliz y duradera en el tiempo. Sin embargo, las recientes declaraciones de Laura Escanes achacando su ruptura con Risto Mejide a la diferencia de edad ha hecho reaccionar a Kiko y Marta. No solo no están de acuerdo con su punto de vista sino que le dan la vuelta a la tortilla: "Álvaro de Luna es joven y le duró menos que Risto... lo mismo la edad no es el problema", han dicho ambos en el podcast @prohibidosolteros.

Además, el caso de Laura y Risto no llega de ser del todo igual ya que la diferencia de edad es menor que en el caso de Álamo y Matamoros.

Mientras Mejide saca 22 años a la madre de su hijo, Kiko le saca el doble a la joven influencer.

Según Matamoros, "el momento vital no es proporcional a la edad" a lo que la modelo añade que "hay personas más maduras que otras".

Reflexiones

Aunque la diferencia de edad no es impedimento para su día a día e incluso para mantener que ambos quieren ser padres juntos, la visión de futuro cambia para cada uno. El propio Kiko lo ha reconocido en más de una ocasión: “El día que ya no pueda hacerla feliz, me gustaría que ella tuviera la inteligencia de rehacer su vida. Lo que no quiero es ser una carga para ella”. Precisamente esos 440 años de diferencia hacen que la relación tenga fecha de caducidad porque "cuarenta son muchos años, pero no un impedimento para ser feliz en el día a día".

su relación cada vez está más afianzada, tanto que el comunicador tiene claro que quiere tener un hijo con ella antes de los 70 años... y tiene 68.