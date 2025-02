Los indicios que señalan a David Rodríguez en el presunto maltrato a su hija con Anabel Pantoja: "La preocupación es tremenda"

No corren buenos tiempos para los Rodríguez Pantoja. La influencer y el fisioterapeuta siguen en el punto de mira tras ser investigados por maltrato infantil a su hija Alma. Sin embargo, a pesar de que la tensión es máxima y las especualciones no dejan de circular, la atención ahora parece que se centra en el novio de la sobrina de Isabel Pantoja, principal responsable al parecer del estado en el que acabó la niña.

David señalado

Importante información de última hora respecto a la investigación judicial que el Juzgado de Instrucción 4 de San Bartolomé está realizando por un presunto delito de maltrato infantil a la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, Alma.

La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez en el punto de mira por los presuntos malos tratos a su hija Alma: "No me voy a quedar quieta" / Instagram

Y es que tal y como apuntan diferentes medios de comunicación como 'Y ahora Sonsoles' o 'Vamos a ver', el foco se ha puesto en el fisioterapeuta cordobés por su presunta "responsabilidad máxima" en lo ocurrido al ser él el que se encontraba con la menor cuando sucedieron los hechos que se están investigando.

La clave se centraría ahora en comprobar si la versión del padre -que se quedó en el interior de su coche con su pequeña mientras Anabel entraba a hacer unas compras a un centro comercial y, como ha declarado, le cambió el pañal cuando empezó a llorar fuertemente y sin consuelo- coincide con las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de dicho centro comercial.

La valiosa información que maneja Belén Esteban sobre el verdadero motivo que llevó a la hija de Anabel Pantoja a ingresar en el hospital: "No quiero meter la pata" / Instagram

A pesar de que en sus redes sociales ha querido transmitir una imagen de normalidad y ha compartido un vídeo abrazada a David en presencia de su hija mientras disfrutan de una puesta de sol frente al mar, la influencer estaría preocupadísima y estaría preparando su defensa legal y, sobre todo, la de su pareja. Para ello, como han revelado en 'VAV', contarían con dos equipos de abogados, uno civil para vigilar que se respete su presunción de inocencia; y otro penal para defenderles en la investigación por un presunto delito de maltrato infantil.

Un delicado panorama que no parece haber afectado en absoluto al novio de Anabel, que ha reaparecido aparentemente tranquilo y con actitud despreocupada ante las cámaras. Mientras la sobrina de Isabel Pantoja se ha atrincherado en su casa de Arguineguin y no se ha dejado ver en los últimos días, David continúa con sus rutinas y este martes ha ido a entrenar a un gimnasio cercano a su domicilio.

"No molestáis, a mí no me molestan. Yo estoy muy bien" ha asegurado con una sonrisa, echando balones fuera para no pronunciarse sobre lo que se está comentando sobre su presunta responsabilidad en lo ocurrido a su pequeña Alma: "Te van a atropellar campeón. Con ganas de entrenar. Hoy me toca espalda, mira, y luego abdominales" ha apuntado cuando le hemos preguntado cómo están ante las informaciones que se están dando en diferentes medios sobre la investigación judicial.