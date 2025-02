El hijo de Camilo Sesto vuelve a la carga y desata la alarma: "La infección es fulminante"

Camilo Blanes, el hijo del mítico Camilo Sesto, no deja de dar la campanada. Tiene tantos seguidores que hacerlo le sale rentable porque no hay publicación que suba a sus redes sociales que no implique cientos de reacciones en todos los sentidos. Después de desaparecer durante unos días con un preocupante "adiós" que se quedó en "hasta luego", Sheila Devil ha vuelto. Y lo ha hecho en la misma línea: con primeros planos donde deja entrever su deteriorado estado físico.

Una vez más, los dientes llaman la atención a la mayoría de sus seguidores: "Cómo debe de estar esa persona para que no le importe tener así la boca. La infección es fulminante", razona alguien que comenta en su perfil de Instagram. Otro añade sus deseos de que "se recupere, sé que poco o nada le importa lo que pensemos aquí, pero yo siento empatia por su vida y quisera de corazón que podamos verlo sano".

Otros comentarios no son tan respetuosos: "Madre mía, vas a quedar desmuelao, es lo que buscas", mientras que no faltan nunca los que hacen mención a su padre fallecido y a la manera de "echar por tierra una vida que podía ser maravillosa para ti con todo lo que tienes".

La muerte de su padre: ya hace cinco años

Camilo Sesto murió en septiembre del año 2019 y desde entonces la vida de "Camilín" ha sido un caos. No se lo ha puesto nada fácil a su madre, con quien entró en una guerra que no han podido solventar a pesar de que ella ha intentado en numerosas ocasiones tenderle la mano para salir de una vida que no le gusta.

El artista falleció de una insuficiencia renal y su despedida fue multitudinaria.