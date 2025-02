Tensión en GH Dúo: la pullita de Miguel Frigenti a José María Almoguera

Miguel Frigenti logró salvarse de la expulsión en 'GH Dúo' y lo celebró por todo lo alto sellando su cariño con un beso en la boca a Óscar. Sin embargo, la ilusión por quedarse una semana más en la casa de Guadalix ha durado poco. Frigenti vuelve a estar en la palestra de los nominados.

Vienes de cura y eres un coñazo

Sus últimas horas en la casa han sido una montaña rusa pasando de la alegría por la salvación a la emoción por el beso y el disgusto por la nueva nominación. A todo ello, se le ha sumado una discusión con José María Almoguera. Óscar y Frigenti han recriminado a José María Almoguera su actitud en la casa en la que intenta que la paz reine de nuevo.

El hijo de Carmen Borrego ha querido defender a su pareja María en una discusión y se ha topado con la pullita de Miguel Frigenti: "Vienes de cura y eres un coñazo. Tu no eres el padre de nadie, ya me ha educado mi señora madre que vienes aquí dando ejemplo y tienes mucho bajo el pelo".

El colaborador de televisión le recordaba a José María que él no es nadie para dar consejos cuando "ha comercializado con la relación con su madr: "A ti te gusta despellejar a tu madre por dinero, no eres ejemplo de nada". Almoguera optaba por no responderle y solo apostaba por advertirle: "No estás tan informado Frigenti".