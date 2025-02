Telecinco abre la repesca de 'GH Dúo' eliminando a dos aspirantes: estos son los exconcursantes que se quedan sin plaza

El último debate de 'GH Dúo' estuvo marcado por la despedida de Jeimy y Manuel Cortés, los expulsados más recientes, así como por la apertura oficial de la repesca. Junto a Ion Aramendi, ambos exconcursantes tuvieron la oportunidad de dirigirse a sus compañeros antes de que la organización del programa anunciara quiénes optarían a regresar a la casa de Guadalix. Sin embargo, la atención también se centró en Vanessa y Javier, cuya crisis de pareja salió a la luz con una confesión del gallego: “He chateado con un par de chicas, pero nada más”.

Mientras Vanessa aseguraba que esta situación se arrastraba desde la edición anterior y que, por este motivo, no habían podido resolver sus diferencias, Javier explicó que tras su salida había necesitado tiempo para despejarse: “Necesitaba salir, andar, que me diese el aire, tenía la cabeza muy saturada, no he visto vídeos del programa”. Su relación sigue en el aire, sin una conversación definitiva que aclare su futuro.

En cuanto a la repesca, Aramendi desveló que los cuatro aspirantes a regresar a la casa eran Jeimy, Manuel, Álex y Vanessa. Sin embargo, dos nombres quedaron fuera de la lista: Javier, debido a que su abandono voluntario le impide participar en la repesca, y Ana Herminia, de quien no se dio más información. Desde su expulsión y tras la denuncia falsa de agresión contra Javier, la exconcursante no ha vuelto a aparecer en plató.

Finalmente, la votación del público determinó que Jeimy quedaba descartada y, por lo tanto, no podrá optar a la repesca. “La audiencia ha decidido que continúa en la repesca Álex, Manuel y Vanessa”, anunció Aramendi al final del Debate. Estos tres concursantes subirán a la casa el próximo martes para intentar recuperar su puesto en el concurso.