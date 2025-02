La reacción de María José Suárez a la relación sorpresa de Iker Casillas y Claudia Bavel

Ya hace casi cuatro años que Iker Casillas y Sara Carbonero se separaron. Fue el pasado miércoles cuando la revista 'Diez minutos' publicño unas imágenes del exguardameta del Real Madrid junto a la modelo de OnlyFans e influencer Claudia Bavel en Barcelona.

El exfutbolista ha vuelto a estar en el punto de mira esta semana e incluso dijo al respecto: "Muy ilustrativas, las fotos. El reportaje gráfico es espectacular. Dice unas cosas que no veas. ¿No dicen más las imágenes que las palabras?". La cosa no quedó ahí y la modelo ha hablado en Tarde AR, 'Y ahora Sonsoles' y en '¡De viernes!' sobre su supuesta historia de amor. "No tengo nada que esconder (...) No puedo negar cosas que están en imágenes". "Él empezó a darme 'me gusta'. Me escribió un día. Empezamos a hablar y estuvimos muchísimos meses hablando hasta que coincidió que él tenía que venir a mi pueblo por un torneo de fútbol". Son algunas de las declaraciones de Claudia.

La reaccion de María José Suárez

A María José Suárez parece no haberle importado y mucho menos afectarle esta noticia, ya que atendió a la prensa en SIMOF y no puede contener la risa al conocer que Claudia Bavel iría a la televisión: "De verdad, la veremos", según recoge Europa Press.

Además, cuando le preguntaron si le parece normal o ético respondía que "cada una con su vida es libre a hacer lo que crea oportuno y conveniente" y dejaba claro que "no tengo nada que decir al respecto, no la conozco ni tengo nada que decir porque no es de mi competencia".

Eso sí, aseguraba que se alegra "de todas las cosas buenas que les pasen a mis amigos, pero es que no sé si esto es bueno o no es" porque afirmaba no tener ni idea "de lo que está pasando". Por último, la modelo se sorprendía cuando le preguntaban si le había afectado ver las imágenes de su 'amigo' con otra mujer: "¿Cómo me vas a doler? Si yo no tengo nada con Iker, ¿cómo me vas a doler?".