Los planes de Anabel Pantoja cuando pase la tormenta: directa a los tribunales

El ingreso hospitalario de la hija de Anabel Pantoja ha sido una de las noticia del papel cuché de las últimas semanas. La bebé, de 40 días de vida, estuvo 18 días hospitalizada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. ¿El motivo? Aún no está claro, pero los medios apuntan al posible síndrome del bebé zarandeado.

[object Object] Sacudir a un bebé sólo unos segundos puede provocar lesiones neurológicas graves, dejar ciego al bebé o incluso, provocarle la muerte. Como explican desde la Asociación Española de Pediatría, estas lesiones se producen por varias razones: El tamaño de la cabeza de los bebés es mayor que su cuerpo, “de hecho, supone casi el 25% de su peso”.

La musculatura de su cuello es débil.

El cerebro es más blando y sus vasos sanguíneos más frágiles. Las sacudidas hacen que la cabeza del bebé sufra movimientos de aceleración y desaceleración rápidos producen lesiones intracraneales o un traumatismo craneal .

El diagnóstico siempre aporta tranquilidad. Sin embargo, lejos de aportar calma, su conocimiento ha supuesto una sorpresa tras conocer que el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado una investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y David Rodríguez a raíz de estos síntomas.

Eso sí, cabe recordar que este trámite podría formar parte de un protocolo que se activa ante cualquier duda médica, más siendo en este caso una niña tan pequeña y habiendo estado su vida en peligro, con el objetivo de aclararlo de la manera que la ley marca en estos casos, por lo que no se puede dar nada por hecho hasta que se emita un informe definitivo.

"Va a ir a cada una de las personas"

Sin embargo, el "daño" ya está hecho y Anabel Pantoja no se va a quedar atrás. En un vídeo en redes sociales, Anabel Pantoja daba su explicación.

"Me duele tener que hacer este vídeo, que me veáis así". "Después de todo lo que he pasado estoy aquí justificándome de algo que, evidentemente, no ha sucedido", se defendía. "A pesar de hacer todo lo correcto, se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, cosa que ahora mismo no me preocupa. Me duele en el alma porque se nos está acusando de algo que no hemos hecho, pero no me preocupa porque tengo la cabeza en la salud de Alma y que todo se resuelva. Eso que esta sucediendo fuera, todo absolutamente, lo pillaré pero dentro de un tiempo", relataba avisando de que ahora su máxima preocupación era Alma, pero que más adelante quizá pasaría a la acción.

Una teoría que ha confirmado su amiha íntima Amor Romeira: "Ahora quiere estar con su hija, pero cuando coja fuerza ella va a ir a cada una de las personas que han vulnerado su derecho al honor, al respeto y a todo y pedir responsabilidades civiles o penales" ha asegurado defendiendo también la inocencia de su amiga. Por su parte, su pareja David Rodríguez ha explicado cómo se encuentra Anabel en estos momentos: "Estupendo todo. Normalidad".