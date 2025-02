Una mujer sufre un ictus y acaba en silla de ruedas tras tener okupas en su vivienda: "Me da muchísimo miedo"

En el decreto Ómnibus figuran varios paquetes de medidas, rechazado en un primer lugar por PP y Junts y aceptado posteriormente en un formato más reducido y tras una negociación con del Gobierno de Pedro Sánchez con el partido independentista catalán. De hecho, el apoyo final mayoritario a ese decrto Ómnibus, aunque sea en una segunda versión más reducida, ha levantado muchas ampollas entre los afectados por la okupación, especialmente decepcionados con el PP tras su decisión final de respaldar el Ómnnibus, paquete en el que va incluida la subida de las pensiones.

La anulación del real decreto ómnibus deja un antes y un después en la actual situación de los desahucios en el Estado: en el caso en concreto de los okupas y de personas vulnerables. La caída de esta medida ha suscitado un estado de incertidumbre tanto en las personas propietarias de inmuebles como en aquellas que hasta ahora se protegían de un desalojo por medio de los amparos legales correspondientes.

"Así recuperé mi casa en seis días": adiós exprés a los okupas de una vivienda / Cedida

'La mirada crítica' ha hablado con Carmen Grau, víctima de la inquiokupación, que nos ha contado el drama que su familia vive desde hace dos años. Los inquilinos de la vivienda de su madre llevan dos años sin pagarles el alquiler, preocupación que ha llegado a provocarle un derrame cerebral: "A raíz de los disgustos con esta personas, hace ocho meses que sufrió un ictus que le ha dejado en silla de ruedas. Nos está causando enfermedades tanto a ella como a mí", ha comenzado a contarnos. "Con el alquiler y su paga de viudedad podía salir adelante, pero ahora necesita ayuda 24 horas al día y hace dos años que este señor ha dejado de pagar. Me da muchísimo miedo que el decreto omnibus vuelva porque mi madre no puede vivir sin este alquiler. Yo estoy trabajando y necesito ponerle a una persona que la cuide". Además, asegura que el inquiokupa del piso de su madre tiene un sueldo, pero trabaja en B y no lo declara: "Este señor dejó de pagar después de cuatro años como inquilino. En el primer desahucio se declaró vulnerable y se quedó dentro de la casa", nos ha explicado en directo esta víctima de la inquiokupación.

"Está defraudando a los que trabajamos porque esas ayudas que está recibiendo las estamos pagando entre todos", ha protestado Carmen en nuestro programa muy afectada por la pesadilla que están viviendo.