Una invitada de 'TardeAR' se abalanza sobre el sobrino de Ana Rosa Quintana y tienen que detener el programa

El sobrino de Ana Rosa Quintana, Kike, se ha convertido en todo un personaje por sí solo. El que fuera protagonista de la llamada fila cero de TardeAR, ahora tiene un nuevo rol en el programa desde que su tía ha regresado a las mañanas de Telecinco. Y tener más protagonismo en este espacio conlleva también ser el centro de miradas e incluso ataques. Y es que Kike Quintana ha acabado siendo el blanco de un arrebato de la mismísima Marlene Morreau. La tensión se desataba después de que el sobrino de Ana Rosa le dijese a la vedette que no sabía bailar. Acto seguido, Kike Quintana le entregaba un ramo de flores y le pedía disculpas, cosa que la francesa no aceptaba y se lanzaba a "golpear" al presentador ramo en mano. Una inesperada reacción que ha dejado a todos sin palabras.

Marlene Morreau ha vuelto al plató de 'TardeAR' con ganas de darlo todo. En su última aparición contó un pequeño encontronazo que tuvo allá por los años 90 con Ana Obregón durante una grabación. Previo a su entrevista hizo unos pasos de baile que dejaron sabor de boca en el público porque, tal y como ha explicado ella misma, pensaba que era "un ensayo". Por eso, el colaborador del programa ha decidido obsequiar a Morreau con un ramo de flores. "¿Aceptas mis disculpas? Con eso no se sabe qué flor lleva a qué flora", comenzaba diciendo Quintana.

"Ahora también te digo, aunque esto es un detalle y te quiero pedir perdón...te voy a decir algo, no bailas na", le ha dicho entre risas. "Paca la Piraña y Kike el Rodaballo lo hubiesen hecho mucho mejor", apostillaba. Tras sus palabras, ha ocurrido algo totalmente inesperado. Y es que la actriz ha saltado bastante tensa contra el colaborador y ha decidido tirarle el ramo de flores en directo. "No quiero flores si me puedes decir que no puedo bailar, porque bailar es mi vida", decía mientras.