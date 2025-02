'Ni que fuéramos Shhh' desvela una nueva infidelidad de Iker Casillas: "Yo no lo he dicho"

Si hace menos de una semana se desveló la supuesta relación que mantiene Iker Casillas con Claudia Bavel, actriz de contenido erótico, este lunes ha sido el turno de dar a conocer supuestas infidelidades del pasado. Han sido los contertulios de 'Ni que fuéramos Shhh' los que han levantado la liebre, primero de forma velada y luego ya de manera tajante. Se trataría de una relación que se ha mantenido oculta por diferentes intereses, pero que ahora, una vez separados Iker Casillas y Sara Carbonero, no causaría ya mayores problemas a ningún miembro de la otrora pareja.

El primer en sacar el tema ha sido Kiko Matamoros, confirmando que "podía decir de varias relaciones" del ex-portero de la selección española y del Real Madrid. Ante esta acusación tan importante, Terelu Campos ha preguntado asombrada "¿Pero estando con Sara?", a lo que el colaborador ha tardado menos de un segundo en responder con un "Sí, sí. Estando con Sara". Mientras tanto, Belén Esteban estaba preparando una de sus recetas en otro punto del plató, lo que no ha sido impedimento para que con un grito desvelase a la protagonista de estos supuestos 'cuernos': "¡Lara Dibildos!", exclamaba desde lejos.

Con la 'voz en off' repitiendo varias veces "¡Bombazo! ¡Bombazo!", la que podría ser el nuevo fichaje de RTVE ha continuado con la exclusiva. Según lo que desvelaba 'La Esteban', esta relación fue "intermitente y de tiempo", confirmando que habrían estado juntos "más de un año" mientras Iker Casillas aún no se había separado de Sara Carbonero. Sin conocer estos detalles hasta que sus colaboradores los han expuesto, María Patiño preguntaba sobre si la pareja de amantes había hecho alguna aparición en eventos. "No hacían vida pública ni de coña, porque no querían que se supiera", concluía tajante Kiko Matamoros.

¿Otra relación rota?

Tras destaparse su supuesta relación con Claudia Bavel, la que sería novia actual de Iker Casillas acudió la pasada semana a 'De Viernes' para asegurar que no hablan desde que salieran a la luz las fotos que les emparejaban. "No entiendo por qué no me has contestado al último mensaje, ni porque me das likes y no me hablas... Y no entiendo tampoco por qué dices que en las fotos no ves nada" le decía la actriz de contenido erótico ante las cámaras. Asimismo, quedaron al descubierto los supuestos planes de futuro de Iker Casillas con la propia Bavel, a la que en un viaje a Barcelona le propuso "por primera vez la idea de tener hijos".