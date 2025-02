¿Qué fue del cantante Raúl con quien coreábamos "Sueño su boca" y "As de corazones"?

"Hace tanto que sueño su boca/ Que la vida se me ha vuelto loca/ Cada noche imagino sus besos/ Pero despierto y la vuelvo a perder...". ¿Quién no se cuerda (de lo nacidos antes del 2000) de esta canción? Fue uno de los muchos himnos del verano que sacó el cantante Raúl Fuentes, más conocido como Raúl a secas, bajo el título "Sueño su boca". El artista lanzó otros muchos éxitos, como "Prohibida", "As de corazones", "Haciendo trampas", "Ya no es ayer"... Desde entonces y hasta hoy han pasado 25 años. ¿Y qué ha sido de Raúl?

Su vida, como él mismo ha confesado en alguna entrevista, "no ha cambiado tanto". Sigue viviendo de la música, sigue haciendo conciertos y sigue sacando singles. Y todo ello, asegura, "con la misma ilusión que el primer día". Pero con mayor tranquilidad; no es la locura fan de la década de los 2000. "Parece que cuando un artista ya no tiene tanta repercusión mediática o ya no está tanto en el candelero, la gente cree que ya has cambiado de profesión o has dejado de cantar. Yo sigo al pie de cañón, a lo mejor desde un segundo plano, pero sigo dedicándome a la música al 100%", contó Raúl en una entrevista reciente en el periódico "El Español". Su cuenta en Instagram se llama, de hecho, raul.cantante.

En todos sus conciertos suena "Sueño su boca" y sus seguidores son aquellos adolescentes de los 2000 que ahora son madres y padres. Uno de sus últimos temas es "Divinamente", en el que canta junto a Supremme Deluxe. Por Raúl parece que no han pasado los años y eso que roza los 50 (tiene 49). Sigue teniendo la misma imagen de guaperas y, a juzgar por sus redes sociales, le encanta hacerse selfies y verse bien. Otra de sus pasiones, al margen de la música, es la montaña. Ha subido a los Picos de Europa y varias veces a La Pedriza de Madrid.

Sus inicios

Desde muy joven, Raúl, natural de Vitoria (País Vasco), se mostró apasionado por la música, participando en coros y eventos locales donde su talento fue rápidamente reconocido. Se formó en música y canto, lo que le permitió desarrollar una técnica vocal envidiable, fácilmente identificable en sus interpretaciones.

Su gran oportunidad llegó en el año 2000, cuando participó en la preselección nacional para el Festival de Eurovisión con la canción "Sueño su boca", que pese a no resultar ganadora, se convirtió en un auténtico éxito en España, elevando su popularidad instantáneamente. Raúl quedó segundo en el certamen, que ganó Serafín Zubiri, el representante de España en aquel año.

Discografía

A lo largo de su carrera, Raúl ha lanzado varios álbumes que han logrado buena acogida tanto por parte de la crítica como del público. Su álbum debut, lanzado en el 2000, bajo el título "Sueño su boca", alcanzó un notable nivel de ventas que consolidó su posición en el panorama musical. Su discografía incluye otros trabajos como "Remixes y Más" (2001), "Haciendo Trampas" (2003) y "Un Siglo Sin Ti" (2004), entre otros. Cada uno de estos trabajos discográficos refleja la evolución y madurez del artista, incorporando innovaciones sonoras y temáticas actuales.

En 2003, la discográfica Muxxic le otorgó el Disco de Diamante por las ventas de un millón de copias pertenecientes a sus tres primeros discos "Sueño su boca", "Haciendo trampas" y "As de corazones".

Proyección internacional

Raúl ha llevado su música más allá de las fronteras españolas, realizando giras por países de América Latina, donde ha conseguido captar un público fiel gracias a sus actuaciones en vivo llenas de energía y sentimiento. Ha participado en numerosos programas de televisión y eventos musicales de renombre, lo que le ha otorgado una proyección que trasciende su país de origen.

Legado

La contribución de Raúl al pop español es indudable. Su estilo característico y habilidad para conectar con el público a través de letras emotivas y melodías cautivadoras le han garantizado un lugar perdurable en la memoria colectiva. Además, su capacidad para reinventarse en cada álbum demuestra su compromiso con la música y su constante búsqueda de innovación.