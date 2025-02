Bárbara Rey se acuerda del rey Juan Carlos durante la celebración de su cumpleaños

Bárbara Rey acaba de soplar las velas de su 75 cumpleaños. La vedette ha celebrado este fin de semana su aniversario, aunque ella no sabía nada de todo lo que había organizado su hija. Sofía Cristo le ha preparado una gran fiesta sorpresa en Madrid a la que ha invitado a familiares, amigas y famosos como Eduardo Navarrete, Benita (Maestro Joao), Lydia Lozano, Rappel, Marlene Mourreau, Pipi Estrada o Luis Rollán.

Entre esos familiares invitados, claro está, no figuraba su hijo Ángel Cristo Jr. ""No me habría quedado calva para nada, habría sido lo correcto"", confesaba la vedette si su hijo la hubiera felicitado. Y es que Bárbara Rey ha estado durante los últimos meses en el foco mediático tras la aparición de las fotos en actitud cariñosa con el rey Juan Carlos y los audios posteriores. Unas imágenes que supuestamente, habrían sido filtradas por Ángel Cristo Jr., autor de las fotografías cuando era un adolescente.

En ellas, cabe recordar, se ve a la vedette besándose con el monarca y Ángel Cristo Jr. asegura que las fotografías fueron buscadas. "Fuimos a una tienda de cámaras en Majadahonda y compramos otro material. En la tienda nos enseñaron cómo revelar las fotos nosotros mismos. Luego fuimos a casa y practicamos cómo tomar las fotos. Eso fue todo lo que hicimos juntos en la terraza", relató a la prensa holandesa. Esta versión ha sido rechazada por Bárbara Rey, quien ha contado su propia verdad en varios programas especiales emitidos en Telecinco.

"Yo no soy ni reina"

Así, para celebrar la vida y olvidar los ratos desagradables, su entorno más cercano ha querido sorprenderla con una fiesta en la que incluso ha estado presente su hermana Petra. Eso sí, parece que el recuerdo del rey Juan Carlos I también estuvo pululando por el ambiente. Y es que Bárbara Rey cogió el micro y, acompañada por unos mariachis, entonó la canción 'Sigo siendo el rey' con una gran sonrisa: "Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y hoy no te vas a casar... Como dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Yo no soy ni reina, ni nadie que le confronta, pero sigo siendo el rey ¡Llorar y llorar!", cantaba cambiando rey por reina antes de que su hija la cogiera de la mano para hacerla salir del escenario.

"Que es mi hija, que no me vas a dejar tú a mí nunca en la vida. Mi hija es maravillosa, mi hija es que lo merece todo. Es que Sofía es maravillosa, es un ser extraordinario". "Y ha conseguido que estéis aquí... la verdad, no me lo esperaba", expresaba agradecida.