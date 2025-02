Anabel Pantoja rompe su silencio con una nueva imagen en plena polémica por lo ocurrido a su hija: "Detalles"

Íntima amiga de Sofía Cristo y una de las grandes defensoras de Bárbara Rey en la guerra mediática que mantiene contra su hijo Ángel Cristo Jr. desde hace un año, Benita -anteriormente conocida como el Maestro Joao- no se ha perdido la fiesta con la que la Dj ha sorprendido a su madre en su 75 cumpleaños.

Una cita muy especial en la que la popular vidente nos ha contado cómo se encuentra Anabel Pantoja ante la investigación judicial que se ha abierto contra ella y su novio David Rodríguez por presunto maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que la pequeña presentaba cuando ingresó en el hospital Materno-Infantil de Las Palmas en pasado 11 de enero.

La valiosa información que maneja Belén Esteban sobre el verdadero motivo que llevó a la hija de Anabel Pantoja a ingresar en el hospital: "No quiero meter la pata" / Europa Press

"He hablado con ella, creo que fue ayer por la mañana, y lo está pasando súper, súper mal. Es súper injusto, no se lo merece, pero además sobre todo porque es un tema en el cual entiendo que hay un procedimiento normal que hay que hacer para proteger a los menores, pero luego de la manera que se ha vendido el pescado ahí es donde ha venido lo malo, porque la presunción de inocencia se la ha dado muy poquita" afirma rotunda.

Como confiesa, Anabel "está muy fastidiada y además con mucha rabia, con mucha rabia", dispuesta a "hacer todo lo que tenga que hacer y todo lo que tenga que mover", desvelando así que tiene en mente tomar medidas legales por todo lo que se ha dicho sobre ella y sobre David como padres: "Creo que las va a tomar, y además yo la animaría a que las tomase porque he visto cosas terribles, terribles. Y luego, como yo le decía a ella, 'tú difama que algo queda', y es verdad".

Amor Romeira tampoco ha dudado en salir en defensa de la influencer tras la filtración a los medios de comunicación de la investigación judicial de la que están siendo objeto ella y su novio David Rodríguez por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma, que la pareja niega rotundamente, asegurando que lo único que han hecho desde que llegó al mundo su pequeña el pasado 23 de noviembre ha sido amarla, protegerla y salvarla.

Así lo afirmaba completamente rota y sin poder contener las lágrimas la sobrina de Isabel Pantoja en el comunicado que publicó en Instagram horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Gran Canaria informase de la apertura de diligencias previas contra ella y el fisioterapeuta cordobés debido a las lesiones que presentaba la menor cuando ingresó de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Las Palmas el 11 de enero.

Un vídeo en el que, sacando fuerzas de flaqueza -ya que su entorno desliza que está "destruida"- Anabel lanzaba una advertencia dejando entrever que cuando acabe esta "pesadilla" tomará medidas legales contra todos aquellos que hayan especulado con que ha maltratado a su pequeña: "Se han dicho barbaridades. Todo esto que está sucediendo lo pillaré, pero dentro de un tiempo porque no me voy a quedar quieta. Ahora tengo la cabeza en la salud de Alma".

Y ahora es Amor la que ha revelado en la fiesta del 75º cumpleaños de Bárbara Rey que el próximo paso que dará la prima de Kiko Rivera es tomar medidas legales para defenderse de las acusaciones. "Ahora quiere estar con su hija, pero cuando coja fuerza ella va a ir a cada uno de las personas que han vulnerado su derecho al honor, al respeto y a todo y pedir responsabilidades civiles o penales" asegura.

"Me parece horrible todo lo que está sucediendo. Me parece desmesurado. Me parece que vincular directamente el maltrato infantil con unos padres que han vivido una tragedia horrorosa es un poco preocupante. Yo siempre... Voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Si yo voy por la calle y a mí me detienen porque tengo las características y unos rasgos específicos de un retrato de robot que han hecho diciendo que es una presunta asesina, es normal que a mí me detengan. Lo que pasa es que viene después es que la prensa diría, Amor Romeira, detenida por un presunto asesinato, qué estaba haciendo Amor el día del asesinato, tenemos las cámaras que demuestran que Amor pudo pasar por allí.... De repente llega el reconocimiento y resulta que la persona que hizo el retrato robot dice que no soy yo. ¿Quién limpia mi nombre después de todo lo que han hecho?" ha añadido, comparando este ejemplo con lo que está viviendo Anabel.

"Como yo tengo tan asumido que no ha pasado nada grave, como tengo asumido que no son unos maltratadores, como tengo asumido que esto es exageración, contenido, para qué, no sé para qué, porque están destrozando a unos padres. Estoy tranquila, estoy tranquila, estoy feliz con que la niña esté en casa, con que esté bien y con que esté con sus padres que es lo que tienen que hacer" zanja, convencida de que la influencer es inocente.

Por su parte, Anabel Pantoja mantiene un perfil bajo en sus redes sociales en las que se mostraba muy activa hasta que su hija tuvo que ser ingresada. La sobrina de Isabel Pantoja ha publicado dos imágenes en sus stries de Instagram en la que se ve un plato de lentejas y otro un pony de peluche acompañadop de la palabra "Detalles".