Los motivos por los que Miguel Torres no quiere casarse con Paula Echevarría

La recogida del ramo de novia por parte de Paula Echevarría en la boda del zamorano Carlos Garrote ha elevado la presión sobre su posible enlace con Miguel Torres. Pero ambos ya han dejado claro que, por el momento, no están por la labor por lo que no sonarán campanas deboda.

Paula Echevarría cogió el ramo de la novia durante la celebración. Y como dice la tradición, la invitada afortunada que lo coge es la siguiente en casarse. Conocedora de esta costumbre, Paula Echevarría colgaba una storie en su Instagram posando con el ramo de flores blancas acompañada de Miguel Torres: "Me cayó el ramo y aquí uno que casi desmaya".

Sin embargo, la primera respuesta de Miguel Torres ya dejaba entrever que no se plantean en un futuro a corto plazo pasar por el altar pese al "mandato" de la tradición del ramo: "No disimules que no quieres”.

"La mayor muestra de lealtad es tener un niño"

Pese a su declaración de intenciones, el tema ha seguido coleando, pero sus respuestas son cada vez más clarividentes. "Tener un hijo ya es la mayor unión, los dos ya pasamos por eso y damos la importancia justa al matrimonio", ha comentado Paula Echevarría sobre su hijo en común, Miki, de casi 4 años.

Por su parte, el exjugador del Real Madrid ha explicado que "yo siempre digo que a Paula se lo pidieron ya una vez, que si quiere volver a pasar por ese momento debería experimentar el pedirlo ella dentro de la normalidad". "No es cuestión de pedirlo o no pedirlo, yo creo que la mayor muestra de lealtad en una pareja es tener un niño, y para mí ese es el mejor de los deseos y no considero que un papel o una firma nos vaya a llevar a un punto diferente" ha reconocido.

Los dos ya se han casado y se han divorciado

"Yo ya me casé y me divorcié (de la modelo María Plaza). Paula también se casó y se divorció (de David Bustamante), hemos vivido esos momentos y yo creo que cuando uno está bien y le funciona su vida tal y como está, no lo consideramos ahora totalmente necesario". Sobre sus planes de volver a ser padres, la negativa se repite como respuesta: "Mi máximo tiempo de calidad ya se lo doy a mi hijo y Paula tiene una niña preciosa que ya es casi una mujer adulta y yo creo que estamos con los dos tramos de edades justos para poder disfrutar de las dos vidas diferentes".