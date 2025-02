Melody, de Dos Hermanas al mundo: toda la vida sobre los escenarios

Los niños que un día bailaron aquello de "como los gorilas/Ju-ju-ju-ju" han vuelto a vibrar este sábado con Esa diva. Una Melody, esta vez adulta, que ha conseguido su sueño de representar a España en Eurovisión. Rumbera, una vez más, la artista nazarena arrasó entre el público y los jueces y consiguió los 150 puntos del Benidorm Fest que le dan el billete directo a Basilea, Suiza, donde se celebrará el mayor certamen de música de Europa este año.

"Las cosas pasan cuando tienen que pasar, ahora era el momento", señalaba la cantante tras ser elegida ganadora del Benidorm Fest. Esta no es la primera vez que Melody intenta ir a Eurovisión. La de Dos Hermanas ya probó suerte con el festival europeo fue en 2009 con su canción Amante la luna. Aquella vez, aunque fue la más apoyada en internet, la artista empató con Soraya, que fue quien se hizo con el billete a Moscú, donde se celebraba Eurovisión aquel año.

La cantante nació en Dos Hermanas en 1990, aunque el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, está a dos escuchas de hacerla sevillana adoptiva. Hija del cantante Lorenzo Ruiz, miembro de Los Kiyos, y ahijada artística de El Fary, que la descubrió con solo nueve años y la tuvo en su casa durante ocho meses. España la conoció en el 2001 con El baile del gorila, que le hizo ser doble disco de platino con solo 10 años, fue la española más joven en conseguirlo y la llevó a ser número 1 en nuestro país e incluso número dos en Estados Unidos.

Éxitos virales en Tiktok

Unos meses después, gracias a la fama que le dejó su primer éxito, Melody estrenó De pata negra, un álbum con un single homónimo que muchos nacidos más allá de los 2000 han redescubierto ahora en TikTok, donde la canción se volvió viral recientemente. Ya en 2003, la artista dio voz a Meg, de Hércules, en la canción en español de No diré que es amor, una de las canciones más importantes de la película de Disney.

Melody estuvo alejada de la música hasta el año 2008, aunque durante un tiempo, y tras no conseguir clasificarse para Eurovisión, sus canciones no alcanzaron el éxito esperado. Fue en 2013 cuando volvió a los focos gracias al concurso de Antena 3 Tu cara me suena, donde interpretó temas como Firework, de Katy Perry, o Quédate conmigo, de Pastora Soler, actuaciones que la llevaron a ser subcampeona solo por detrás de Edurne.

Su último éxito en Benidorm, al que no le han faltado los sustos, en la semifinal tuvo un fallo técnico y no le permitieron repetir la actuación, ha vuelto a poner a esta artista en el mapa. Las semanas previas han supuesto un sinfín de visitas institucionales, en las que la nazarena ha recibido los ánimos de sus dos alcaldes, el de Dos Hermanas, Paco Rodríguez, y el propio Sanz. Estos apoyos se han multiplicado con éxito. "¡El Talento Andaluz volverá a brillar en Eurovisión! Enhorabuena, Melody. Te lo has ganado con trabajo y perseverancia, y serás una magnífica representante de España en el festival", ha defendido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en sus redes.